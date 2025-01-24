Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Тимофеевка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.
За последние семь дней группировка «Центр» также освободила Тимофеевку, Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка ударила по подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований превысили 4050 военнослужащих.
Группировка «Восток» освободила Времевку, в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1070 военнослужащих, семь танков и 10 боевых бронированных машин, включая американскую MaxxPro.
В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла за неделю 455 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, шесть орудий полевой артиллерии, а также несколько станций РЭБ.
В зоне ответственности группировки войск «Север» украинские силы потеряли до 2300 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.
Группировка «Запад» освободила Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области. Потери противника в зоне ее действия составили свыше 3260 военнослужащих.
В зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих и значительное количество техники.
В прошлые сутки группировка «Центр» освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике. До этого группировка «Запад» освободила Западное в Харьковской области.