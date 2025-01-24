Tекст: Алексей Дегтярев

За последние семь дней группировка «Центр» также освободила Тимофеевку, Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка ударила по подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований превысили 4050 военнослужащих.

Группировка «Восток» освободила Времевку, в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1070 военнослужащих, семь танков и 10 боевых бронированных машин, включая американскую MaxxPro.

В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла за неделю 455 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, шесть орудий полевой артиллерии, а также несколько станций РЭБ.

В зоне ответственности группировки войск «Север» украинские силы потеряли до 2300 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Группировка «Запад» освободила Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области. Потери противника в зоне ее действия составили свыше 3260 военнослужащих.

В зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих и значительное количество техники.

В прошлые сутки группировка «Центр» освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике. До этого группировка «Запад» освободила Западное в Харьковской области.