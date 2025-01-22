Tекст: Алексей Дегтярев

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, один танк и семь боевых бронированных машин. Среди уничтоженной техники есть также два американских бронетранспортера М113, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Южная группировка улучшила свое тактическое положение у Дружковки и Славянска, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и БТР М113.

В зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла до 40 военнослужащих и несколько артиллерийских орудий.

В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 630 военнослужащих.

Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли значительные потери противнику.

В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.