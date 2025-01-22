Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Российские войска освободили Западное в Харьковской области
Подразделения группировки «Запад» за последние сутки освободили населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщило российское Министерство обороны.
В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, один танк и семь боевых бронированных машин. Среди уничтоженной техники есть также два американских бронетранспортера М113, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Южная группировка улучшила свое тактическое положение у Дружковки и Славянска, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и БТР М113.
В зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла до 40 военнослужащих и несколько артиллерийских орудий.
В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 630 военнослужащих.
Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли значительные потери противнику.
В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.