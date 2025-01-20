Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Шевченко в ДНР, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, бронетранспортеры и артиллерийские установки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Подразделения группировки «Запад» освободили Новоегоровку в ЛНР. Украинская армия потеряла до 400 военнослужащих и значительную часть техники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры американского производства.

На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районе Волчанска. Украинская сторона потеряла до 20 человек, а также станцию РЭБ.

Южная группировка заняла выгодные позиции. В результате боев противник потерял более 220 военнослужащих и значительное количество техники, включая боевые машины. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся значительные потери в районах Константинополя, Нового Комара, Богатыря и других. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и ряд единиц техники, включая танк и французские артиллерийские установки Caesar.

Группировка «Днепр» нанесла удары по позициям противника в Херсонской и Запорожской областях. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 военнослужащих, а также технику и боеприпасы.

Ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Воздвиженка в Донецкой народной республике. На юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка начались боевые действия.