Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» освободила Волково в ДНР, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и девять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе Волчанска. Потери украинской стороны составили до 60 военнослужащих, один танк и четыре артиллерийских орудия.

В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла свыше 510 военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

«Южная» группировка поразила подразделения ВСУ в Константиновке и Белогоровке, уничтожила склад боеприпасов и станцию РЭБ. В зоне ее ответственности украинская сторона за сутки потеряла до 290 человек.

Группировка «Восток» ударила по украинским формированиям в районе Великой Новоселки и Константинополя, ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу.

Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским войскам в Запорожской и Херсонской областях, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и станцию РЭБ.

В прошлые сутки ВС России освободили населенные пункты Шевченко в Донецкой народной республике и Новоегоровку в Луганской народной республике.