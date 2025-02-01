Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Новоалександровой, Дзержинском, Дружбой, Лысовкой, Славянкой, Барановкой, Новоандреевкой и Котлино ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Липцов и Волчанска Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины поблизости от Загоруйковки, Песчаного, Новой Кругляковки Харьковской области, Новолюбовки Луганской народной республики (ЛНР), Григоровки, Ямполя и Северска ДНР, сообщил Конашенков.

Потери противника при этом составили до 320 военнослужащих, бронемашина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и две станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Улаклов, Дылеевки, Белогоровки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Зеленовки и Часова Яра ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Новопетровского Днепропетровской области, Зеленого Поля, Ровнополя, Днепроэнергии и Разлива ДНР.

Потери ВСУ при этом составили свыше 130 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155 мм самоходная артустановка Caesar.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Приморского, Новоандреевки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Противник потерял до 40 военнослужащих и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Отметим, что российские войска за последнюю неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

Ранее российские войска подняли триколор над Новоелизаветовкой в ДНР. А днем ранее российские войска освободили Двуречную в Харьковской области.