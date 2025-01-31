Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Центр» нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 4 тыс. военнослужащих, пять танков, 32 бронемашины, в том числе американская БМП Bradley и три бронетранспортера М113, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Освобождено Николаево-Дарьино.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 2200 военнослужащих, девять танков, 57 бронемашин, включая американскую Bradle. Также уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и девять полевых складов с боеприпасами.

В то же время активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождена Двуречная в Харьковской области, сообщил Конашенков.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял свыше 2425 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, шесть станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1445 военнослужащих, 13 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

В результате активных действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригад теробороны и нацгвардии.

Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 31 орудие полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

ВСУ при этом потеряли свыше 315 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что российские войска подняли триколор над Новоелизаветовкой в ДНР. Днем ранее российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. До этого российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области.