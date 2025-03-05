Взрывы нанесли ущерб критической инфраструктуре под Одессой

Под Одессой зафиксировали повреждения критической инфраструктуры после взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Критическая инфраструктура в Одесской области была повреждена после серии взрывов, сообщает РИА «Новости». Министерство внутренних дел Украины подтвердило эту информацию. В сообщениях украинских СМИ указывается, что взрывы произошли ночью как в самой Одессе, так и в Ильичевске, который после переименования называется Черноморск.

Согласно официальному заявлению, в результате инцидента в Одесской области зафиксированы масштабные разрушения. Это повлекло за собой значительные повреждения критических объектов инфраструктуры. Министерство не уточняет, какие конкретно объекты пострадали, и не предоставляет информацию о возможных жертвах или пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе зафиксировали повреждения инфраструктуры после взрывов, что привело к повреждению объекта энергетики, а также в городе частично пропал свет и остановили работу котельные.