Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
Взрывы нанесли ущерб критической инфраструктуре под Одессой
Под Одессой зафиксировали повреждения критической инфраструктуры после взрывов
Критическая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена после ночных взрывов, о которых сообщили украинские СМИ.
Критическая инфраструктура в Одесской области была повреждена после серии взрывов, сообщает РИА «Новости». Министерство внутренних дел Украины подтвердило эту информацию. В сообщениях украинских СМИ указывается, что взрывы произошли ночью как в самой Одессе, так и в Ильичевске, который после переименования называется Черноморск.
Согласно официальному заявлению, в результате инцидента в Одесской области зафиксированы масштабные разрушения. Это повлекло за собой значительные повреждения критических объектов инфраструктуры. Министерство не уточняет, какие конкретно объекты пострадали, и не предоставляет информацию о возможных жертвах или пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе зафиксировали повреждения инфраструктуры после взрывов, что привело к повреждению объекта энергетики, а также в городе частично пропал свет и остановили работу котельные.