Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
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На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России
Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.
Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.
Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.
Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.
Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.
На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.
Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.
Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.
Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.
Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.
Политолог Шеслер: США создают пул кандидатов в президенты Украины за спиной Зеленского
«В американском обществе серьезно растет негативное отношение лично к Владимиру Зеленскому. В самых популярных подкастах потоком идет разоблачение коррупции, демонстрируются картинки жесткой «бусификации», Киев обвиняют в нарушении прав человека», – пояснила политолог Лариса Шеслер.
«Так американское общество готовится к тому, что Зеленский и его сторонники неприемлемы не только для России, но и для США. А поскольку скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, Вашингтон постепенно реанимирует таких давно ушедших персонажей, как экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)», – указала собеседница.
«Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», – продолжила она.
«Порошенко и Тимошенко куда сговорчивей и послушнее, чем Зеленский. Они знают свое место, четко понимают иерархию и не посмеют поднять голос на Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса. Так что на данном этапе любой из них более приемлем для Белого дома», – подчеркнула аналитик.
«Тимошенко, к слову, в глазах американцев имеет имидж последовательного борца с коррупцией, а у Порошенко богатый опыт на международном уровне. Ничего из этого у Зеленского нет. К тому же у них есть мощные политические силы, структуры для обеспечения выборов, партийные организации, активисты. Впрочем, от партии «Европейская солидарность» на выборы может пойти не Порошенко, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный, у которого практически нет негативного репутационного шлейфа», – допускает спикер.
«Стоит также отметить: сам факт обнародования информации об этих тайных переговорах является сигналом нынешним украинским властям, что ими недовольны все в США, а речь о прощении не идет. Однако несмотря на низкий рейтинг Зеленского, у него есть ресурсы для переизбрания даже в условиях тотального контроля за избирательной кампанией. Поэтому Вашингтону нужно его додавить, чем он и занимается», – резюмировала политолог.
Ранее сообщалось, что Белый дом провел секретные обсуждения о возможных президентских выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Тимошенко и Порошенко. Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией, пишет Politico.
В свою очередь американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. В ответ украинский политик заявил, что уйдет со своего поста в «обмен» на членство Украины в НАТО, поскольку тогда посчитает «свою миссию» выполненной, сообщает Sky News. «Но заменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно помешать мне в них участвовать, а это немного сложнее», – добавил он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера.
Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.
Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.
Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.
Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.
Как пишет CBS News, Рэтклифф в эфире Fox Business подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины в ее конфликте с Россией. По его словам, вопреки недавней приостановке обмена разведывательными данными, США не намерены прекращать сотрудничество с Киевом.
«Мы продолжим взаимодействие с Украиной для противодействия агрессии, которая там происходит», – заявил он.
Накануне ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.
Издание NYT сообщало, что администрация президента США инициировала масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которые коснулись в первую очередь сотрудников, принятых за последние два года.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что согласно утечкам в западных СМИ, приостановка обмена разведданными США с Украиной ограничит способность ВСУ наносить дальнобойные удары, и выясняла, насколько достоверна эта информация и как подобная пауза повлияет на ход СВО.
Украинский телеведущий намекнул на нового Ли Харви Освальда для покушения на президента США
Карпяк пошутил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), предложив найти нового Ли Харви Освальда, передает ТАСС. «А где Ли Харви Освальд, когда он так нужен стране? И не одной», – написал Карпяк, сопроводив запись тремя смайликами.
Ли Харви Освальд известен как убийца президента США Джона Кеннеди. Он был смертельно ранен Освальдом 22 ноября 1963 года в Далласе, штате Техас. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако через два дня после покушения подозреваемый был застрелен в полицейском участке Джеком Руби.
Шутка Карпяка очевидно намекала на действующего президента США Дональда Трампа. В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборной кампании, в результате которого он был легко ранен.
В январе в городе Уэст-Палм-Бич полиция задержала Шэннона Аткинса за угрозы убить президента США Дональда Трампа.
Напомним, 3 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга было совершено покушение на Дональда Трампа.
Fox News: Делегация США отправится в Эр-Рияд для встречи с украинцами
Как написала журналист в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), во вторник американская делегация, включающая госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, отправится в столицу Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».
По ее информации, целью визита станет встреча с украинскими официальными лицами, среди которых будет глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц ранее заявил, что если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной, то может быть рассмотрена возможность возобновления военной помощи киевскому режиму.
Директор Нацразведки США Габбард прояснила ситуацию с передачей информации Киеву
«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку) американских граждан как нечто должное», – приводит слова Габбард ТАСС со ссылкой на Fox News.
Габбард уточнила, что «пауза» все еще в силе, но помощь может возобновиться, если «события продолжат развиваться в том направлении, в котором это происходит сейчас». Она выразила надежду на то, что в скором времени удастся привлечь Киев к обсуждению прекращения огня и мирной сделки.
Также, по словам Габбард, не все виды разведывательной информации были приостановлены. Продолжается передача данных, «касающихся защиты Украины от ударов по ее территории», но передача информации для «нанесения ударов была поставлена на паузу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу.
По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».
Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.
Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.
Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.
Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.
Генеральный директор французской компании Eutelsat Ева Бернеке в интервью агентству Bloomberg выразила готовность компании поставить на Украину 40 тыс. терминалов спутниковой связи. В настоящее время на Украине используется несколько тысяч таких терминалов от Eutelsat. Бернеке отметила, что для достижения этой цели потребуется несколько месяцев, передает ТАСС.
В интервью Бернеке подчеркнула, что Eutelsat не занимается производством терминалов самостоятельно, а сотрудничает с третьими компаниями для их изготовления. Ведутся переговоры с поставщиками о возможности поставки как стандартных, так и военных терминалов на Украину.
По словам Бернеке, увеличение числа терминалов до 40 тыс. позволит заменить существующие системы Starlink. Это решение продиктовано необходимостью укрепления связи в регионе. Eutelsat надеется реализовать этот план в кратчайшие сроки, несмотря на сложный процесс поставки и производственные ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что Россия одержит победу после отказа от помощи Украине. Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине, что может повлиять на связь и коммуникации. Украина готовит замену Starlink, чтобы обеспечить стабильность своей телекоммуникационной инфраструктуры.
Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией
«Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.
Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.
Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.
Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.
Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины
«Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.
Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
В итоговом заявлении саммита сообщает, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.
При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.
В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.
Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».
Итоговое заявление саммит ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.
Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.
Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью Устава НАТО на Украину без членства в альянсе
Мелони по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе назвала «неэффективным и очень сложным» возможное решение об «отправке европейских войск» на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24
Она подчеркнула, что «справедливый» мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО. Премьер отметила, что миротворческие миссии ООН предполагают вмешательство после начала мирного процесса, что не соответствует нынешней ситуации.
По ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – сказала Мелони.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Вашингтон заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.
Испанская газета пишет, что большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Европейские страны считают, что без американского участия коалиция не будет надежной, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное для создания коалиции, готовой защитить соглашение по Украине и обеспечить мир. Несмотря на это, многие европейские страны настаивают, что без участия США, даже без отправки войск на землю, а с поддержкой с воздуха и разведкой, коалиция не будет эффективной.
По мнению европейских стран, наличие США в коалиции играет важную роль в обеспечении ее надежности и сдерживающей силы.
Ранее Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине для контроля соблюдения будущего мирного соглашения.
Между тем ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину.
Юная журналистка из Луганска публично обратилась к вице-президенту США с призывом закрыть сайт «Миротворец», передает РИА «Новости».
Савенкова указывает, что этот сайт используется для запугивания и сбора информации, которая может служить основой для преследований и даже убийств людей, неугодных киевскому режиму.
По ее словам, сайт содержит персональные данные множества известных людей, включая американских политиков.
В своем обращении Савенкова отметила, что сайт нарушает принципы свободы слова, и привела пример американского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме.
Она также выразила удивление, что Европа игнорирует отсутствие демократии на Украине, и обратила внимание Вэнса на то, что свобода слова должна начинаться с защиты свободы мнений и творчества.
Годом ранее Савенкову внесли в базу украинского сайта из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке. Савенкова заявила, что ей часто пишут граждане США и Европы со словами поддержки, они все больше понимают суть происходящего на Украине.