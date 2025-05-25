Подполье сообщило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, удар был нанесен по цеху завода «Артем» в Киеве, где производились детали для украинских ракет, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что повреждено западное оборудование и выгорела электроника, а техника теперь нуждается в капитальном ремонте.

Кроме того, удар пришелся и по другому цеху, где собирались корпуса для беспилотников и устанавливались двигатели.

По данным Лебедева, вместе с оборудованием пострадали инженеры, включая иностранных специалистов. Расходные материалы и техника для производства также уничтожены.

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