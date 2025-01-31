Взрыв прогремел в порту в Одесской области, где ВСУ хранят иностранную технику

Tекст: Мария Иванова

Взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский в Одесской области, передает РИА «Новости».

Лебедев отметил, что на складах порта хранились переданные из-за рубежа техника и боекомплекты для ВСУ.

Кроме того, по его словам, удар был нанесен в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске, который украинские власти переименовали в Черноморск. Удар был в направлении поселка Таирово, где находилась транспортная база предприятия «Таировское».

Лебедев также рассказал о нанесении удара по паромному комплексу в Ильичевске, куда приходят военные грузы из Румынии. «Один удар шел со стороны железнодорожно-паромного комплекса, где разгружаются паромы из Румынии и затариваются те, которые идут в Турцию», – сообщил Лебедев.

После этих событий были замечены два эвакуационных вертолета, прибывших со стороны румынской границы и спешно вернувшихся. В настоящее время в районе происшествия проводится проверка с участием СБУ, а некоторые сотрудники порта приглашены на беседу с украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел удар по аэродрому, где находятся склады и осуществляется сборка беспилотников, что вызвало серию взрывов на фоне воздушной тревоги, предположительно связанной с работой систем ПВО.

А в пятницу в районе авиабазы в Полтавской области, где производят ремонт авиационной техники и заправку ракет, прогремел взрыв, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.