Взрыв прогремел у авиабазы под Полтавой, где ремонтируют авиационную технику

Tекст: Мария Иванова

Взрыв произошел у авиабазы в Полтавской области, используемой для ремонта авиационной техники и заправки ракет, передает РИА «Новости».

Лебедев отметил, что по сообщениям местных жителей, взрыв был слышен со стороны западного пригорода Полтавы, в направлении авиабазы. По его словам, авиабаза в основном обслуживает вертолеты, но также имеет цеха для текущего ремонта летной техники и специальные места для заправки ракет.

Он также добавил, что в Кременчуге, в районе автомобильного завода, где проходит подготовку техника НАТО, также произошел удар. Завод имеет железнодорожные подъездные пути, большие склады и производственные цеха. Взрыв был мощным, однако о детонации не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе по месту дислокации вооруженных сил Украины в Первомайске Николаевской области нанесли удар, в результате которого, вероятно, была поражена техника НАТО.

В тот же день в Одессе произошел удар по аэродрому, где находятся склады и осуществляется сборка беспилотников, вызвавший серию взрывов на фоне воздушной тревоги.

Между тем, как сообщило подполье, в Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе.