Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
Лебедев: ВСУ готовят провокацию на границе с Россией в Черниговской области
В Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, украинские военные накапливают силы в Черниговской области, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают военную технику и военнослужащих. Местное население сообщает, что военные носят новую форму, а техника свежеокрашена, что может свидетельствовать о ее недавнем поступлении и подготовке к активным действиям, передает РИА «Новости».
Лебедев предположил, что украинские военные, возможно, готовятся к провокации на границе с Россией. Он добавил, что такие действия могут быть инициированы «с подачи западных кураторов». Подполье также сообщает о функционирующем танковом полигоне в районе села Сапонова Гута, где проходят обучение мобилизованные мужчины, в основном в возрасте около 30 лет. Подразделения там комплектуются под руководством офицеров из стран НАТО.
До этого подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.