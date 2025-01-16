  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
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    Эксперт рассказал о маршруте поставок «гуманитарного» газа в Приднестровье
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    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

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    16 января 2025, 10:12 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, атака произошла в ночь на 16 января в городе Прилуки. Он сообщил, что «взрыв произошел в направлении военного городка № 3», а также пострадал аэродром, который ранее уже подвергался ударам в ходе СВО, но взлетная полоса была восстановлена и использовалась, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что подобных ударов по аэродрому ранее было несколько. Взрыв произошел около первого часа ночи, что вызвало воздушную тревогу в регионе. Подробности о пострадавших или повреждениях не сообщаются.

    Ранее подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

    В Минобороны также сообщили, что в среду ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины во Львовской области.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    16 января 2025, 03:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»

    Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.

    В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

    По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

    Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

    До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.

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    15 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский объявил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    В результате ударов пострадала также газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Зеленский выразил недовольство тем, что западные партнеры не полностью выполняют свои обещания по обеспечению Украины системами ПВО.

    Он также отметил, что это затрудняет защиту критически важных объектов и обеспечение безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Киева на улице Крещатик возле офиса Зеленского загорелась электрическая подстанция.

    Украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины. Подполье передавало, что один из взрывов произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

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    15 января 2025, 14:11 • Новости дня
    Forbes: На Украине прекратят формирование новых бригад ВСУ

    Forbes: ВСУ прекратят создавать новые бригады из-за распада 155-й механизированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине решили отказаться от формирования новых бригад ВСУ, чтобы избежать повторения распада 155-й механизированной бригады, где дезертировало 1700 солдат, сообщило издание Forbes.

    Из 5800 военнослужащих бригады около 1700 человек покинули свои посты, что привело к фактическому распаду подразделения, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, передает РИА «Новости».

    Экс подчеркивает, что теперь мобилизованные на Украине новобранцы будут отправляться в уже существующие бригады на дополнение их рядов, а не на создание новых подразделений. Такое изменение в стратегии направлено на предотвращение повторения аналогичных инцидентов, которые могут подорвать боеспособность украинской армии.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Министерство обороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    Сообщалось, что 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

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    15 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России

    Красносельский: Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи

    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы помочь региону справиться с текущим энергокризисом, сообщил президент непризанного Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции в Москве.

    По словам Красносельского, Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи, чтобы поддержать население и промышленные предприятия, передает ТАСС.

    «В том объеме, который будет необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», – заявил он.

    Красносельский отметил, что точная дата начала поставок пока не определена, однако подтвердил факт их скорого возобновления.

    «Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что переговоры о возобновлении подачи газа прошли на уровне Министерства энергетики России, и выразил надежду на скорейшее поступление газа для выработки электроэнергии и газоснабжения граждан.

    На уточняющие вопросы о том, будет ли объемов газа достаточно для возобновления экспорта электроэнергии в Молдавию и кто будет оплачивать транзит гуманитарного газа, Красносельский не ответил.

    По его словам, вопрос маршрута транзита газа остается открытым и будет решаться на дополнительных переговорах.

    Ранее газ поставлялся через Украину, но Киев остановил транзит с 1 января.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, в результате чего в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Кроме того, в Приднестровье были зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Запад посредством Молдавии и Украины блокирует Приднестровье, создавая гуманитарную катастрофу.

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    15 января 2025, 12:15 • Новости дня
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России обнародовала аудиозапись, где представитель ГУР МО Украины пытался подкупить российских военных за 1 млн долларов для отступления в Горловке.

    ФСБ обнародовала запись телефонного разговора, в котором представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пытался подкупить российских военных, передает ТАСС.

    В разговоре представитель украинской разведки отмечал, что это «больше политическая задача», и предлагал, чтобы обе стороны оказались довольны. Он заверял, что «ни одного выстрела не будет» и украинские силы смогут беспрепятственно занять позиции, если российские военные дадут согласие.

    Представитель ГУР МОУ также обещал, что после занятия позиций украинскими силами «все останавливается на три-четыре месяца» и он будет ответственным за все происходящее в этом квадрате.

    Он заявлял, что обсудит это предложение «с самым верхом», и просил дать украинским силам занять хотя бы два дома на участке Кучерявый, чтобы избежать попадания в «огневой мешок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла передачу аванса в размере 100 тыс. долларов от военной разведки Украины российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

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    15 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Франция провела тайные учения спецназа для переброски на Украину

    Intelligence online: Франция провела тайные учения спецназа для переброски на Украину

    Франция провела тайные учения спецназа для переброски на Украину
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французская армия в прошлом году провела секретные учения «Персей» с участием спецназа, сценарий которых предполагал развертывание сил на Украине для отражения возможного российского наступления, пишет Intelligence online.

    Осенью прошлого года командование французской армии провело секретные учения под кодовым названием «Персей», пишет Intelligence online, передает «Военное обозрение». Эти учения предусматривали возможность развертывания сил специального назначения на Украине для отражения потенциального российского наступления с территории Белоруссии, говорится в публикации.

    Учения были организованы с участием подразделений сил специальных операций сухопутных войск Франции (CAST), сообщает издание. Они проходили в условиях, максимально соответствующих участкам реки Днепр к северу от Киева. Французские военные принимали во внимание данные анализа боевого опыта вооруженных сил Украины при разработке сценариев маневров.

    Ранее европейские государства признали невозможность отправить миротворцев на Украину из-за своей вовлеченности в конфликт через финансовую поддержку.

    Агентство Reuters сообщало, что советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили предложение о создании демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными, с целью разрешения конфликта в регионе.

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    16 января 2025, 04:02 • Новости дня
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине

    Лондон не согласился с Парижем на отправку миротворцев на Украину

    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта, пишет The Daily Telegraph.

    По информации издания, существуют сомнения в том, что Британия готова поддержать подобную инициативу, учитывая угрозы, которые могут возникнуть для военных, а также риск эскалации ситуации, передает ТАСС.

    Известно, что  Макрон активно пытается заручиться поддержкой других стран НАТО для своей инициативы по размещению миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей. Как сообщает The Daily Telegraph, этот вопрос, вероятно, обсуждался на встрече Макрона с британским премьером Киром Стармером в ходе его визита в Британию на прошлой неделе.

    Однако, как подчеркнули обозреватели, западные партнеры Киева «забегают вперед», поскольку ни конкретные сроки, ни условия возможного мирного соглашения пока не определены. Кроме того, присутствие миротворцев из стран НАТО на Украине может повысить вероятность военного конфликта с Россией и другими членами альянса, включая США, говорится в материале издания.

    До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине. Ранее стало известно, что Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

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    16 января 2025, 08:35 • Новости дня
    Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

    Guardian: Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

    Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кир Стармер впервые на посту премьера Британии посетил Украину, где планирует подписать соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение гарантий безопасности, пишет Guardian.

    По данным газеты, цель визита Стармера является подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом, передает РИА «Новости».

    В рамках нового соглашения Лондон и Киев намерены усилить свое сотрудничество в области обороны. Ожидается, что стороны обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Украине.

    Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине.

    «Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским», – говорится в статье.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «столетнем партнерстве» для поддержки Украины со стороны Лондона. Тем не менее британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта.

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    15 января 2025, 23:20 • Новости дня
    Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области

    На нефтебазе в Воронежской области произошло возгорание из-за падения дронов

    Tекст: Максим Попов

    На нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы для локализации и тушения пожара, сообщил глава региона в своем Telegram.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    15 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в среду российские войска произвели удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием и ударными беспилотниками, целями стали критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие военную промышленность страны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все назначенные цели поражены.

    Ранее в среду Владимир Зеленский сообщил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    На прошлой неделе российские войска нанесли 28 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным аэродромам.

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    16 января 2025, 07:59 • Новости дня
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

    Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта

    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

    По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».

    Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.

    «У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.

    Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.

    Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

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    Украина собиралась обмануть НАТО взяткой за Горловку

    ФСБ отчиталась о пресечении операции украинских спецслужб. Согласно плану, ГУР МО Украины хотело обменять 1 млн долларов на позиции под Горловкой. В результате оперативной игры контрразведке удалось «развести» противника на аванс, нанести ему чувствительное огневое поражение, сорвать наступление ВСУ на Горловку и что самое важное – внести свой вклад в отмену саммита НАТО по Украине осенью 2023 года. Подробности

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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

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    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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