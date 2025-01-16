Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Лебедева, атака произошла в ночь на 16 января в городе Прилуки. Он сообщил, что «взрыв произошел в направлении военного городка № 3», а также пострадал аэродром, который ранее уже подвергался ударам в ходе СВО, но взлетная полоса была восстановлена и использовалась, передает РИА «Новости».

Лебедев отметил, что подобных ударов по аэродрому ранее было несколько. Взрыв произошел около первого часа ночи, что вызвало воздушную тревогу в регионе. Подробности о пострадавших или повреждениях не сообщаются.

Ранее подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

В Минобороны также сообщили, что в среду ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

До этого ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины во Львовской области.