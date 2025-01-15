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Взрыв произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России
Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России
В Черкассах произошел взрыв вблизи аэропорта, который используется ВСУ для взлетов вертолетов, атакующих позиции России на Запорожском направлении, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, удар был нанесен вблизи аэропорта в Черкассах , который является местом регулярного взлета вертолетов ВСУ, используемых для атак на российские позиции на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что сведений о наличии самолетов в этом аэропорту нет, однако данные о частых взлетах вертолетов имеются.
Украинские СМИ сообщили, что в Кривом Роге и Черкассах на Украине прогремели взрывы на фоне всеобщей воздушной тревоги; ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины.
В Харькове прогремела серия взрывов; в ночь на среду в Киевской области Украины, а также в Сумах и Харькове произошли взрывы.
Ранее воздушная тревога охватила всю территорию Украины, в Харькове прогремела серия взрывов, а до этого взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области.