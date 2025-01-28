Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе, где собирают беспилотники для ВСУ

Tекст: Мария Иванова

В Одессе на юге Украины был нанесен удар по аэродрому, в котором, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, находятся склады и производится сбор беспилотников, передает РИА «Новости».

Лебедев отметил, что аэродром Школьный в Одессе давно не подвергался ударам.

«Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный… Частично туда идет доставка из морского порта. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром хорошо работает», – отметил он.

По данным украинских СМИ, во вторник в Одессе произошла серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Издание «Телеграф» сообщило, что в Одессе слышны взрывы, а по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Также сообщается, что в городе, вероятно, работают системы противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Одесской области был произведен удар по скоплению вооруженных сил Украины, сообщал Сергей Лебедев. Кроме того, в одесском порту Южный произошел удар по объекту украинских войск, за которым последовала детонация. В целом российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.