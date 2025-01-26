Пророссийское подполье сообщило об ударе по ВСУ в Одесской области

Зеленский: Трамп не знает, как закончить войну

Зеленский заявил о поддержке тактики Трампа по переговорам с Россией, несмотря на отсутствие плана

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил о своей поддержке тактики американского президента Дональда Трампа в отношении России, пишет РБК.

Он отметил, что ему импонирует угрожающий посыл Трампа по отношению к России, который призывает Москву к переговорам под угрозой санкций.

Зеленский отметил, что, по его мнению, Трамп демонстрирует желание завершить конфликт, хотя еще не знает, как это будет осуществлено.

«Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать [конфликт], потому что будет хуже», – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также выразил желание видеть за столом переговоров Украину, Америку, Европу и Россию. Однако отметил, что пока не может четко сказать, какая именно будет структура переговорного процесса, так как общего плана еще не существует.

Зеленский отметил, что ему нравится прямота Трампа, но подчеркнул, что Трамп пока не знает всех деталей, как завершить войну и не обладает полным пониманием, чем может закончиться текущий конфликт.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

Зеленский указал, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены украинский депутатский корпус, евродепутаты и США, и также заявил, что готов обсудить возможность переговоров с Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

Трамп утверждал, что Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп также выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.