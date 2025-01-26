Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.17 комментариев
Пророссийское подполье сообщило об ударе по ВСУ в Одесской области
Лебедев сообщил об ударе по скоплению ВСУ в Одесской области
В Одесской области произведен удар по скоплению Вооруженных сил Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В Одесской области был нанесен удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он отметил, что целью удара стало значительное скопление военнослужащих Украины, и результат атаки охарактеризовал как «шикарное попадание».
Лебедев добавил, что украинские военные, по его словам, «замыслили недоброе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины в порту Одессы, о чем сообщалось ранее. Подполье сообщило о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Запорожье, что также было предметом предыдущих публикаций. В Ровненской области подпольщики подорвали состав с грузом для Вооруженных сил Украины, что стало очередным ударом по инфраструктуре противника.