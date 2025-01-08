В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Президент Приднестровья обвинил Молдавию в неблагодарности за энергоресурсы России
Президент Приднестровья Красносельский заявил о неблагодарности Молдавии за доступ к энергоресурсам России
Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, которые поступали благодаря России.
Красносельский заявил после заседания Высшего совета безопасности, где обсуждался энергетический кризис: «И Молдавии Россия тоже помогала в виде дешевой электроэнергии. Ну что-то спасибо от вас, господа политики, я не слышал», передает ТАСС.
По его словам, электроэнергия вырабатывалась из российского газа на принадлежащей «Интер РАО» Молдавской ГРЭС. Она поставлялась Молдавии по ценам ниже рыночных, что позволяло стране экономить сотни миллионов долларов ежегодно. Несмотря на такую помощь, Кишинев присоединился к антироссийским санкциям и выслал десятки российских дипломатов, уточнил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в неонацизме, заявив, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.
Между тем Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, могут негативно повлиять на двусторонние отношения.