Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.4 комментария
МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства
Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, негативно влияют на двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Татьяна Барак.
Барак отметила, что представитель посольства России был вызван в МИД Молдавии. По ее словам, подобные заявления российского диппредставительства негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы, передает ТАСС.
В понедельник в Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.
Напомним, в конце декабря партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну. Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.