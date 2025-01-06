МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства

Tекст: Дарья Григоренко

Барак отметила, что представитель посольства России был вызван в МИД Молдавии. По ее словам, подобные заявления российского диппредставительства негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы, передает ТАСС.

В понедельник в Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

Напомним, в конце декабря партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну. Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.