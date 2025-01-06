В Приднестровье увеличили веерные отключения электроэнергии

В Приднестровье увеличили веерные отключения электричества до восьми часов в сутки

Tекст: Дарья Григоренко

Как указало правительство, с 7 января в регионе будут введены веерные отключения электроэнергии по новому графику. В связи с дисбалансом между потреблением и выработкой электроэнергии, отключения будут происходить дважды в сутки, каждый раз по четыре часа. Это решение принято для достижения соответствия уровня энергопотребления возможностям генерирующих объектов, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что данная мера также направлена на снижение аварийности на электросетях, что связано с частой эксплуатацией силового оборудования. Дисбаланс в системе произошел из-за недостаточной выработки энергии для покрытия текущего потребления, что и стало основной причиной пересмотра графика поставок электроэнергии.

В понедельник в Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

Напомним, в конце декабря партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну. Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны ЕС срочно искать альтернативные маршруты.