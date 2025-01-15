Песков: Договор России и Ирана не противоречит интересам третьих стран

Tекст: Вера Басилая

В комментарии иранскому агентству IRNA Песков подчеркнул, что договор будет отвечать чаяниям народов России и Ирана, а взаимодействие между этими дружественными странами не направлено против чьих-либо интересов, передает ТАСС.

Песков также отметил, что следующим шагом в развитии отношений станет заключение новых двусторонних отраслевых соглашений. Эти соглашения будут направлены на практическую реализацию положений стратегического договора, создавая правовой фундамент для дальнейшего сотрудничества между Москвой и Тегераном. Он подчеркнул важность укрепления правовой базы для успешного взаимодействия на различных уровнях.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Ираном имеет конструктивный характер и не направлен против других стран.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Россией не предполагает военный альянс.

Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах.

В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

