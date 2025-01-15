Оппозиция назвала напрасными надежды «Грузинской мечты» на Трампа

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Он сообщил, что передал конгрессмену Джо Уилсону совместный документ от четырех оппозиционных грузинских субъектов, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года, но не признают своего поражения и требуют нового голосования.

Хазарадзе назвал «сказкой» и «иллюзией» предположения правящей партии об улучшении отношений грузинских властей с Вашингтоном после инаугурации избранного президента США 20 января

По его словам, «такая возможность исключена, «Грузинская мечта» вводит в заблуждение своего избирателя».

«Конгрессмен Уилсон и его коллеги твердо считают, что в Грузии нужно провести новые выборы», – заявил оппозиционер.

По его словам, «очень скоро администрация Дональда Трампа поддержит справедливое требование о новых выборах в Грузии».

Ранее политсовет «Грузинской мечты» назвал Уилсона инициатором вражеской политики по отношению к Грузии.

«Инициированный Уилсоном «Акт «Мегобари» («Друг») по своему содержанию является «Актом врага», – говорится в заявлении по отношению к конгрессмену, который выделяется резкой критикой правящей партии Грузии и поддержкой радикальной оппозиции. В заявлении Уилсон назван представителем «Deep state» – «глубинного государства». «Деградировавший политик с нулевой политической культурой, который грубо угрожает наказать нас, если мы не будем воевать (речь об открытии «второго фронта» против России)», – заявила «Грузинская мечта».