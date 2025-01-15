Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Оппозиция назвала напрасными надежды «Грузинской мечты» на Трампа
Ожидания правящей «Грузинской мечты» на перезагрузку отношений с США при президентстве Дональда Трампа являются «сказкой», заявил после встреч в Конгрессе США один из лидеров грузинской оппозиции Мамука Хазарадзе («Сильная Грузия»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он сообщил, что передал конгрессмену Джо Уилсону совместный документ от четырех оппозиционных грузинских субъектов, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года, но не признают своего поражения и требуют нового голосования.
Хазарадзе назвал «сказкой» и «иллюзией» предположения правящей партии об улучшении отношений грузинских властей с Вашингтоном после инаугурации избранного президента США 20 января
По его словам, «такая возможность исключена, «Грузинская мечта» вводит в заблуждение своего избирателя».
«Конгрессмен Уилсон и его коллеги твердо считают, что в Грузии нужно провести новые выборы», – заявил оппозиционер.
По его словам, «очень скоро администрация Дональда Трампа поддержит справедливое требование о новых выборах в Грузии».
Ранее политсовет «Грузинской мечты» назвал Уилсона инициатором вражеской политики по отношению к Грузии.
«Инициированный Уилсоном «Акт «Мегобари» («Друг») по своему содержанию является «Актом врага», – говорится в заявлении по отношению к конгрессмену, который выделяется резкой критикой правящей партии Грузии и поддержкой радикальной оппозиции. В заявлении Уилсон назван представителем «Deep state» – «глубинного государства». «Деградировавший политик с нулевой политической культурой, который грубо угрожает наказать нас, если мы не будем воевать (речь об открытии «второго фронта» против России)», – заявила «Грузинская мечта».