Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» освободила населенный пункт Украинка, в зоне ее ответственности поражены шесть механизированных бригад ВСУ и другие формирования, украинская сторона потеряла там более 560 украинских солдат, танк Leopard, четыре бронированные машины и шесть артиллерийских орудий, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

На Харьковском направлении группировка «Север» поразила мотопехотную бригаду ВСУ. Потери украинских сил составили до 30 военнослужащих, шесть автомобилей и РСЗО «Град». Также уничтожены три артиллерийских орудия, в том числе американская САУ Paladin.

Группировка «Запад» улучшила позиции, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 460 человек, два бронетранспортера М113 и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов и станция РЭБ.

Южная группировка закрепилась на более выгодных рубежах в ДНР, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, танк и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен также склад боеприпасов.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ, ликвидировав до 200 солдат противника и орудие «Богдана».

Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским силам в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 95 военнослужащих и 13 автомобилей.

С начала специальной военной операции российскими войсками уничтожены 652 самолета, 283 вертолета и более 20 тыс. танков и бронемашин.

В прошлые сутки ВС России освободили села Нескучное и Терны в ДНР.