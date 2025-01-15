До окончания регистрации участников дополнительного отбора на программу «Время героев» осталось 10 дней

Как сообщается на сайте программы , дополнительная регистрация на участие в программе завершится через десять дней, 25 января в 12.00 по московскому времени.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил: «До завершения регистрации участников дополнительного набора на программу «Время героев» осталось десять дней. При этом мы уже получили более 17,5 тыс. заявок».

Комиссаров добавил, что общее количество заявок, включая участников первого потока, превысило 61 тысячу. До завершения регистрации все участники и ветераны СВО могут направить свои заявки как через сайт, так и на почту.

Первые результаты участия в программе уже заметны: 18 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов. Руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.