Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Семья Зеленского указала годовой доход в 316 тыс. долларов
Зеленский указал в декларации семейный годовой доход в 316 тыс. долларов
Президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах, в 2023 году указан доход семьи в 12,5 млн гривен (более 316 тыс. долларов), сообщил его офис.
Сообщается, что в основном речь идет о зарплате, процентах по вкладам, доходах от предоставления недвижимости в аренду, а также от продажи военных облигаций, передает РИА «Новости».
В январе депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет. Еще в 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре.