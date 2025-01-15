Лукьянов объяснил решение отстраненного от власти президента Южной Кореи явиться на допрос

Политолог Лукьянов: Факт преследования президента – удивительная часть южнокорейской политической культуры

Tекст: Анастасия Куликова

«У отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля, судя по всему, не оставалось другого выхода, кроме как добровольно пойти на допрос. Устраивать шоу с военным штурмом и сопротивлением – было бы безответственно. Более того, не очень понятно, чего можно добиться таким образом, ведь решение об аресте так или иначе было бы исполнено», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что попытка Юн Сок Еля ввести военное положение в стране не встретила поддержки ни в элитах, ни в обществе. «В сложившихся обстоятельствах у него было два варианта: отсиживаться в резиденции или все же отправиться на допрос», – уточнил собеседник. Политолог при этом не исключает, что между партией Юн Сок Еля и оппозицией могли идти закулисные переговоры. Их результатом, вероятно, и стало решение отстраненного от власти президента.

Лукьянов назвал ситуацию в Южной Корее «довольно глупой». «Трудно представить, что у Юн Сок Еля после всего этого есть какие-либо карьерные перспективы», – полагает эксперт. Впрочем, как напомнил спикер, факт преследования президента – это «удивительная часть южнокорейской политической культуры».

«Впервые дело ведут против главы государства, который формально остается на посту, хотя и временно отстранен. Но сама практика преследования бывших лидеров настолько распространена в Южной Корее, что даже трудно найти президента, который бы не подвергался уголовным наказаниям после своего срока. Юн Сок Ель же несколько поторопил события», – иронично отметил аналитик.

Происходящее нанесло очень большой урон и репутации страны, и демократической системе, подчеркивает специалист. «Фактически весь мир с некоторым изумлением смотрит на то, как мощная в очень многих смыслах, чрезвычайно важная стратегически держава, опорный союзник США в Восточной Азии устраивает острейший внутриполитический кризис. В Сеуле должны были бы быть заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации. Насколько им это удастся, учитывая, что и в отношении лидера оппозиции также заведены уголовные дела, – большой вопрос», – заключил Лукьянов.

В среду утром южнокорейские правоохранители задержали временно отстраненного от должности президента страны Юн Сок Еля, обвиняемого в попытке мятежа и злоупотреблении властью из-за введения им военного положения в прошлом году. Первый в истории Южной Кореи арестованный действующий глава государства в течение двух с половиной часов допрашивался в штаб-квартире Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне, сообщает агентство Yonhap.

Ожидается, что после допроса Юн будет содержаться в сеульском центре заключения в Ыйване. В записанном видеообращении, опубликованном после ареста, Юн заявил: «Хотя это незаконное расследование, я решил согласиться явиться в CIO, чтобы предотвратить кровопролитие». Аресту предшествовали многочасовые переговоры между следователями и сторонниками Юна у него дома. По словам представителя CIO, защитники президента не предпринимали серьезных попыток столкновений со следователями.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Юн Сок Ель, избранный с минимальным (менее процента) отрывом от конкурента, привел страну к экономическим проблемам. Депутаты отказались принимать президентский проект бюджета, а также пытались лишить полномочий ключевых для президента лиц.

В итоге президент поздно вечером 3 декабря под предлогом наличия в стране «антидемократических сил» и «угрозы со стороны КНДР» объявил в стране военное положение. Деятельность политических партий, а также ряд прав и свобод граждан (например, забастовки) были запрещены. Глава государства в обращении заявил о необходимости «уничтожить просеверокорейские силы и защитить конституционный демократический порядок».