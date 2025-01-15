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Лукьянов объяснил решение отстраненного от власти президента Южной Кореи явиться на допрос
Политолог Лукьянов: Факт преследования президента – удивительная часть южнокорейской политической культуры
У Юн Сок Еля, обвиняемого в мятеже, было два варианта: отсиживаться в резиденции или все же отправиться на допрос. Не исключено, что между его партией и оппозицией могли идти закулисные переговоры, их результатом и стало решение отстраненного от власти президента добровольно пойти на допрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно об аресте Юн Сок Еля.
«У отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля, судя по всему, не оставалось другого выхода, кроме как добровольно пойти на допрос. Устраивать шоу с военным штурмом и сопротивлением – было бы безответственно. Более того, не очень понятно, чего можно добиться таким образом, ведь решение об аресте так или иначе было бы исполнено», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».
Он напомнил, что попытка Юн Сок Еля ввести военное положение в стране не встретила поддержки ни в элитах, ни в обществе. «В сложившихся обстоятельствах у него было два варианта: отсиживаться в резиденции или все же отправиться на допрос», – уточнил собеседник. Политолог при этом не исключает, что между партией Юн Сок Еля и оппозицией могли идти закулисные переговоры. Их результатом, вероятно, и стало решение отстраненного от власти президента.
Лукьянов назвал ситуацию в Южной Корее «довольно глупой». «Трудно представить, что у Юн Сок Еля после всего этого есть какие-либо карьерные перспективы», – полагает эксперт. Впрочем, как напомнил спикер, факт преследования президента – это «удивительная часть южнокорейской политической культуры».
«Впервые дело ведут против главы государства, который формально остается на посту, хотя и временно отстранен. Но сама практика преследования бывших лидеров настолько распространена в Южной Корее, что даже трудно найти президента, который бы не подвергался уголовным наказаниям после своего срока. Юн Сок Ель же несколько поторопил события», – иронично отметил аналитик.
Происходящее нанесло очень большой урон и репутации страны, и демократической системе, подчеркивает специалист. «Фактически весь мир с некоторым изумлением смотрит на то, как мощная в очень многих смыслах, чрезвычайно важная стратегически держава, опорный союзник США в Восточной Азии устраивает острейший внутриполитический кризис. В Сеуле должны были бы быть заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации. Насколько им это удастся, учитывая, что и в отношении лидера оппозиции также заведены уголовные дела, – большой вопрос», – заключил Лукьянов.
В среду утром южнокорейские правоохранители задержали временно отстраненного от должности президента страны Юн Сок Еля, обвиняемого в попытке мятежа и злоупотреблении властью из-за введения им военного положения в прошлом году. Первый в истории Южной Кореи арестованный действующий глава государства в течение двух с половиной часов допрашивался в штаб-квартире Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне, сообщает агентство Yonhap.
Ожидается, что после допроса Юн будет содержаться в сеульском центре заключения в Ыйване. В записанном видеообращении, опубликованном после ареста, Юн заявил: «Хотя это незаконное расследование, я решил согласиться явиться в CIO, чтобы предотвратить кровопролитие». Аресту предшествовали многочасовые переговоры между следователями и сторонниками Юна у него дома. По словам представителя CIO, защитники президента не предпринимали серьезных попыток столкновений со следователями.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Юн Сок Ель, избранный с минимальным (менее процента) отрывом от конкурента, привел страну к экономическим проблемам. Депутаты отказались принимать президентский проект бюджета, а также пытались лишить полномочий ключевых для президента лиц.
В итоге президент поздно вечером 3 декабря под предлогом наличия в стране «антидемократических сил» и «угрозы со стороны КНДР» объявил в стране военное положение. Деятельность политических партий, а также ряд прав и свобод граждан (например, забастовки) были запрещены. Глава государства в обращении заявил о необходимости «уничтожить просеверокорейские силы и защитить конституционный демократический порядок».