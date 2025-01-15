Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Кремль не исключил ответ на санкции США против энергетики
Песков заявил о возможных мерах России в ответ на санкции США против ТЭК
Россия может ответить на санкции США против топливно-энергетического комплекса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что решения будут приниматься с учетом интересов страны и ее компаний, передает ТАСС.
«Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», – отметил он.
Также представитель Кремля заявил, что Россия сосредоточится на минимизации последствий введенных санкций для ее энергетического сектора.
«Здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих мер, и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», – добавил он.
Ранее Минфин США ранее объявил о введении блокирующих санкций против российских компаний «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», включая их дочерние предприятия. Индия собирается отказаться от приема нефтяных танкеров, попавших под санкции США за перевозку российских грузов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сильно санкции США ударят по нефтяным доходам России.