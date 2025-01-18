Эрдоган в ответ на «красную карточку» посоветовал лидеру оппозиции играть в покер

Эрдоган предложил лидеру турецкой оппозиции Озелю в ответ на его «красную карточку» заняться покером и пазлами

Tекст: Вера Басилая

Эрдоган отреагировал на действия лидера оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюра Озеля, который в парламенте продемонстрировал «красную карточку» и призвал жителей страны выразить недовольство властями, передает РИА «Новости».

«Я 20 лет играл в футбол, ни разу в жизни мне не показывали красную карточку. Этим не понять, но они научатся. Мы их научим, когда какую карточку нужно показывать», – заявил Эрдоган, выступая на конгрессе Партии справедливости и развития в Адане.

Он добавил, что народ Турции не показывал «красную карточку» Партии справедливости и развития, демонстрируя уверенность в поддержке своей партии. В ответ на призыв Озеля к досрочным выборам, президент предложил лидеру оппозиции «заняться покером или собирать пазлы», намекнув на его неподготовленность к политическим играм.

Ранее МВД Турции сообщило об отстранении от должности оппозиционного префекта центрального района Стамбула Бешикташ Рызу Акполата, что стало еще одним актом в рамках политического противостояния между правящей партией и CHP. Озгюр Озель, комментируя это, заявил, что Партия справедливости и развития объявила «войну» CHP, несмотря на все заявления президента.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган дал сигнал о возможности участия в будущих выборах, заявив о готовности баллотироваться на президентский пост в разговоре с известным певцом Ибрагимом Татлысесом.

В марте 2024 года Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) по итогам муниципальных выборов впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития (AKP), а оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили посты.