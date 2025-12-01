Ирак пригласил компании США заменить «Лукойл» в разработке месторождений

Tекст: Вера Басилая

Министерство нефти Ирака направило прямые и эксклюзивные приглашения американским нефтяным компаниям вступить в официальные переговоры и представить свои предложения по управлению месторождением «Западная Курна 2», передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркивают, что этот шаг направлен на обеспечение стабильности мировых рынков и сохранение доли иракской нефти.

Иракское министерство также указало, что расширение участия компаний из США подчеркнет стратегическое значение страны и усилит экономическую безопасность. Мера связана с намерением «Лукойла» выйти из проекта на фоне введения санкций.

Санкции против «Лукойла» ввели сначала Британия, затем Соединенные Штаты и ЕС. США потребовали завершить все операции компании до 21 ноября, а ЕС ограничил деятельность торгового подразделения Litasco Middle East DMCC в Дубае.

Ранее работы на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире Западная Курна-2 были приостановлены из-за введенных американских санкций против «Лукойла».

Минфин США продлил отсрочку от санкций для международного бизнеса «Лукойла».

Компания «Лукойл» начала переговоры о продаже своих зарубежных активов.

