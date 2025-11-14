«ЛУКОЙЛ» начал переговоры о продаже зарубежных активов

Tекст: Валерия Городецкая

«О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», – заявили в пресс-службе «ЛУКОЙЛа», передает ТАСС.

В октябре Министерство финансов США объявилo о введении санкций против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». После введения санкций «ЛУКОЙЛ» заявил о намерении продать зарубежные активы.

Агентство Reuters сообщало, что инвестиционная компания Carlyle проявила интерес к приобретению зарубежных активов «ЛУКОЙЛа» и рассматривает варианты подачи заявки на одобрение сделки властями.

Издание Bloomberg писало, что в Европе началась драка за активы «ЛУКОЙЛа».