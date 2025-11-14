Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
«ЛУКОЙЛ» начал переговоры о продаже зарубежных активов
«ЛУКОЙЛ» ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщили в компании.
«О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов», – заявили в пресс-службе «ЛУКОЙЛа», передает ТАСС.
В октябре Министерство финансов США объявилo о введении санкций против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». После введения санкций «ЛУКОЙЛ» заявил о намерении продать зарубежные активы.
Агентство Reuters сообщало, что инвестиционная компания Carlyle проявила интерес к приобретению зарубежных активов «ЛУКОЙЛа» и рассматривает варианты подачи заявки на одобрение сделки властями.
Издание Bloomberg писало, что в Европе началась драка за активы «ЛУКОЙЛа».