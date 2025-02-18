Глава РФПИ: Говорить о достижении компромиссов между Россией и США пока рано

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США начали слушать друг друга после переговоров

Tекст: Валерия Городецкая

«Я думаю, что пока рано говорить о компромиссах, можно сказать, что стороны начали общаться друг с другом, начали слушать друг друга, начали диалог», – сказал он в беседе с Reuters, передает ТАСС.

Дмитриев подчеркнул, что участники переговоров «относились друг к другу с уважением» и «общались на равных».

Напомним, делегации России и США в Эр-Рияде обсудили весь комплекс проблемных вопросов. Спикер МИД Мария Захарова отметила, что Запад нервозно реагирует на российско-американские контакты.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах обе стороны изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.