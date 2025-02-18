Глава Rheinmetall сравнил с «детским столом» место переговоров для ЕС

Глава Rheinmetall заявил, что Европу отсадили за детский стол в переговорах по Украине из-за недоинвестирования

Tекст: Вера Басилая

Армин Паппергер в интервью газете Financial Times высказал свое мнение, почему Европа оказалась в стороне на переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

Он считает, что это произошло из-за многолетнего недоинвестирования в оборонную сферу. По его словам, Европа довольствовалась тратами всего 1% от ВВП на оборону, что привело к ее второстепенной роли в международных переговорах.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми», – заявил Паппергер.

Он сравнил положение Европы за столом переговоров с «детским столом», намекая на то, что европейцы не участвуют в обсуждении будущего Украины, тогда как основные переговоры ведутся «родителями» США и Россией.

«Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом», – заявил глава концерна Rheinmetall.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, отметив, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков сказал, что обсуждение участия Евросоюза в переговорах по Украине преждевременно, так как только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки встречи лидеров двух стран.

Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.