  • Новость часаОбъявлен президент Сирии на переходный период
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз как никогда близок к своим целям в Сербии
    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном
    Захарова отреагировала на слова Шольца об освобождении американцами немцев от нацизма
    Словакия выразила протест послу Украины из-за заявлений Киева
    Президент Финляндии назвал условие открытия границы с Россией
    В ряде штатов США возник дефицит яиц
    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    15 комментариев
    29 января 2025, 23:14 • Новости дня

    Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль со странами ЕС

    Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль на своих границах, отмененный после введения «шенгена».

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Германии большинством голосов поддержал инициативу ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики и постоянный контроль на границах страных, несмотря на критику ряда партий и канцлера Олафа Шольца.

    Парламент Германии одобрил резолюцию Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики, сообщает РИА «Новости». За инициативу проголосовали 348 депутатов, против высказались 345. Поддержку оказали представители «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт».

    Резолюция, озаглавленная «План из пяти пунктов», предполагает усиление пограничного контроля, депортацию нелегалов и запрет на въезд мигрантам без документов. Однако предложение ХДС/ХСС о расширении полномочий спецслужб и сокращении пособий было отклонено с помощью голосов 'Зеленых'.

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности фракции работать без поддержки других партий. Он подчеркнул, что продолжит вносить предложения по ограничению нелегальной миграции.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство сотрудничеством ХДС/ХСС с АдГ. Ранее Алиса Вайдель предложила Мерцу совместное голосование по миграционной политике, что вызвало критику со стороны других партий.

    События в Ашаффенбурге, где произошло нападение с ножом, стали катализатором для обсуждения изменения миграционной политики. Опрос института INSA показал, что более 65% немцев поддерживают предложения Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране. Ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

    Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.

    28 января 2025, 22:07 • Новости дня
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о получении протокола встречи по транзиту газа с Владимиром Зеленским, которая так и не состоялась. В документе говорилось о поддержке Словакией членства Украины в НАТО, но не было ни слова о газе.

    По словам Фицо, президент Зеленский направил ему протокол планируемой встречи, несмотря на то, что она не состоялась. Переговоры должны были пройти в Давосе во время Всемирного экономического форума. В документе содержались запросы Украины, включая поддержку членства в НАТО, сообщает «Царьград».

    Фицо отметил, что он сам предложил Зеленскому встретиться 21 января, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа. Однако в протоколе, который прислал Зеленский, содержалась лишь просьба поддержать Украину в ее стремлении вступить в НАТО. При этом вопрос транзита газа не был затронут.

    «Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки», – заявил Фицо.

    До этого Фицо обвинил Запад в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году. Также он заявил, что Украина может потерять треть территории и оказаться под оккупацией иностранных войск в результате конфликта.

    Коментарии (5)
    27 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима

    Дипломат Долгов: Отсутствие делегатов России на 80-летии освобождения Освенцима – это позор Польши

    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польша должна испытывать благодарность к советским воинам за освобождение, а не пытаться замолчать их подвиги. Тем более учитывая, как сами поляки активно помогали нацистам в концлагерях, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в ФРГ раскритиковали решение Варшавы не приглашать делегатов РФ на 80-летие освобождения Освенцима.

    «Позиция польских властей и их единомышленников абсолютно постыдна. Но стоит заметить, что они начали попытки переписывать историю не вчера и далеко не с началом СВО. Эта практика Запада тянется еще со времен холодной войны», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    «Однако в последние годы активизировались те, кто хочет предать забвению реального победителя над нацизмом. Кроме того, недавний пассаж главы Белого дома Дональда Трампа о том, что наша страна якобы «помогла США выиграть Вторую мировую войну», придал уверенности переписчикам истории», – продолжил собеседник.

    «К слову, много поляков работали в фашистских концлагерях, участвовали в преследовании евреев. Поэтому Варшава должна чувствовать себя исторически благодарной перед советским воинами за освобождение Освенцима, а не пытаться замолчать их подвиги», – подчеркнул спикер.

    «Очевидно, политика ЕС и США не выражает позицию большинства западного общества. Я знаю людей, родившихся непосредственно в австрийском концлагере Маутхаузен. Они все прекрасно понимают. Знают европейцы и про Армию крайову, боровшуюся с нацистами», – привел примеры Долгов.

    «Западному обществу десятилетиями внушали псевдоконцепцию, что нацизм победил англосаксонский мир. И своим решением Польша лишь усугубляет ситуацию, теряет лицо и историю. Поэтому Москве нужно усиливать работу дипломатии и массмедиа, чтобы доносить правду. Происходящее придает важности и грядущему празднованию 80-летия Победы», – указал он.

    Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Варшавы пригласить представителей РФ на 80-летие освобождения Освенцима (по-немецки – Аушвиц-Биркенау). «Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россию не пригласили на 80-летие освобождения Освенцима. Это скандал», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Посол России в Варшаве Сергей Андреев указывал, что теоретически они могли бы присутствовать на мероприятии, но там не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, поэтому представительство России не имеет смысла.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, указывал, что политика Польши является оскорблением памяти освободителей и тревожным знаком, указывающим на реабилитацию нацизма.

    Ранее Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме, а ФСБ обнародовала данные об освобождении концлагеря. Газета ВЗГЛЯД писала, что современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Коментарии (4)
    28 января 2025, 00:08 • Новости дня
    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

    Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

    Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Линия фронта в конфликте на Украине продолжает смещаться на запад, и Европе необходимо увеличить военную поддержку Киеву, заявила глава МИД ЕС Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

    «Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

    Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

    Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.

    Коментарии (9)
    29 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия

    Bloomberg: ЕС рассматривает введение поэтапного запрета на импорт алюминия из России

    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
    @ Arne Dedert/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg.

    Евросоюз рассматривает возможность включения поэтапного запрета на импорт алюминия из России в очередной санкционный пакет. Этот пакет готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине. Согласно источникам агентства Bloomberg, планируется разрешить европейским покупателям продолжать приобретение российского алюминия в течение года при системе квот, после чего вступит в силу полный запрет на импорт, передает «Интерфакс».

    Предложения нуждаются в одобрении всех членов ЕС и могут быть изменены до момента формального внесения на рассмотрение. Ранее некоторые страны ЕС высказывались против запрета, отмечая сложности в замене российских продуктов на аналогичные из других стран.

    По данным агентства, за 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России, что составляет приблизительно 6% от общего объема поставок. Кроме того, в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от системы SWIFT, а также введение санкций против более 70 судов, перевозящих российскую нефть.

    Ранее Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций против России ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан.

    Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT, также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские европейские санкции являются обоюдоострым оружием, от которого страдают в том числе и жители Европы.

    Коментарии (16)
    29 января 2025, 10:59 • Новости дня
    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию

    Bloomberg: США и ЕС договорились усилить давление на Россию для мира на Украине

    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине, сообщает Bloomberg.

    США и Европейский союз решили продолжать оказывать максимальное давление на Россию. Агентство сообщило, что Рубио и Каллас договорились, что США и ЕС продолжат «давить» на Россию. Они считают, что такие действия помогут достичь более «справедливого и устойчивого мира» на Украине, передает RT.

    Помимо вопросов, связанных с Россией, стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между ЕС и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике и вызовы, исходящие от Китая. Источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что стороны были единодушны в оценке необходимости координации действий для достижения мира.

    На фоне усиливающихся геополитических вызовов Каллас и Рубио подчеркнули важность альянса ЕС и США, что может стать ключом к эффективному противодействию глобальным угрозам и способствовать решению текущих международных проблем.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России в целях сохранения своих позиций и давления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

    Коментарии (27)
    29 января 2025, 18:09 • Новости дня
    Немцы вышли на массовые демонстрации против экономической политики властей

    В Берлине прошла массовая демонстрация за изменения в экономической политике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Берлина состоялась массовая демонстрация с участием экономических объединений и предприятий, требующих изменений в экономической политике ФРГ для борьбы с кризисом.

    В центре Берлина прошла массовая демонстрация, организованная Aktionsbundnis Wirtschaftswarntag. Участниками акции стали представители различных экономических объединений, союзов работодателей и предприятий, которые считают необходимыми кардинальные изменения в экономической политике Германии, передает ТАСС.

    Демонстрация у Бранденбургских ворот призвана оказать давление на будущее правительство страны с целью внедрения эффективных мер по борьбе с кризисом и создания привлекательных условий для бизнеса. Активисты держали плакаты с требованиями сократить бюрократию и снизить чрезмерное регулирование.

    Аналогичные акции планируются в других немецких городах, включая Гамбург, Мюнхен и Штутгарт. Как ранее писала газета Bild, в акции намерены принять участие такие организации, как Gesamtmetall, DEHOGA и BGA. Компании, входящие в эти объединения, обеспечивают рабочими местами около 20 млн человек. Руководители этих компаний требуют снижения налогов и остановки увеличения взносов на социальное обеспечение.

    Некоторые представители обвинили правительство Германии в ухудшении экономической ситуации, отмечая, что многие предприятия сталкиваются с пустыми портфелями заказов и сокращением рабочих мест.

    В понедельник в Берлине прошла 24-часовая забастовка сотрудников BVG, парализовавшая метро, трамваи и автобусы. Ранее всеобщая забастовка в Бельгии началась из-за планов сократить социальные выплаты на 3 млрд евро, что привело к отмене 70% авиарейсов и остановке общественного транспорта.

    Коментарии (4)
    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

    Коментарии (11)
    27 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС

    Politico: Словакия возглавила кампанию ЕС по сдерживанию власти супермаркетов

    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач возглавил кампанию Восточной Европы против супермаркетов в ЕС, призывая Европейскую Комиссию ужесточить регулирование, сообщило издание Politico.

    Словакия возглавила усилия по ограничению влияния супермаркетов и международных пищевых гигантов в Европейском Союзе, пишет Politico.

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, поддерживаемый Болгарией, Хорватией, Венгрией, Литвой, Румынией и Словенией, призывает Еврокомиссию пересмотреть предложения о несправедливых торговых практиках, представленные в декабре. Коалиция считает, что реформы не учитывают такие практики, как селективное ценообразование и продажа товаров ниже себестоимости, что особенно негативно сказывается на фермерах и потребителях.

    Восточная Европа зависит от иностранных сетей супермаркетов, таких как Lidl, Tesco, Spar и Auchan, которые прочно закрепились в розничной торговле. Несмотря на то, что в документе не называются конкретные компании, их сильная переговорная позиция давно вызывает напряженность с правительствами, обвиняющими их в снижении цен и вытеснении традиционных магазинов с рынка. Еврокомиссия предложила меры по борьбе с нарушениями через национальные органы и обязательные контракты для обеспечения прозрачности ценообразования.

    В документе также отмечается необходимость усиления защиты не только фермеров, но и переработчиков и производителей продуктов питания, а также конечных потребителей от злоупотреблений со стороны доминирующих структур.

    В Восточной Европе уже предпринимались попытки ограничить влияние супермаркетов, включая налоги, ограничения цен и требования к местной продукции, но они часто сталкивались с правилами единого рынка ЕС.

    В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан особенно активно противодействует иностранным сетям, вводя налоги, что, по мнению критиков, направлено на вытеснение международных игроков.

    Кампания Такача на уровне ЕС отражает его внутреннюю политику в Словакии, где он предложил конституционную поправку, обязывающую ритейлеров иметь минимальную долю местных продуктов, хотя Чехия и Румыния отказались от подобных инициатив из-за возможных юридических проблем с ЕС.

    Ранее в Венгрии ввели ограничения на продажу продовольственных товаров по льготным ценам в супермаркетах Aldi.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 15:30 • Новости дня
    ЕС заподозрил использование приставок Xbox и PlayStation Россией в военных целях

    FT: Евросоюз планирует запретить поставки Xbox и PlayStation в Россию из-за их возможного применения в военных целях

    ЕС заподозрил использование приставок Xbox и PlayStation Россией в военных целях
    @ Nikos Pekiaridis/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз намерен ввести запрет на поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию 22 февраля в рамках шестнадцатого пакета санкций, обосновывая это возможностью использования консолей для управления дронами, сообщает Financial Times.

    Это решение обусловлено опасениями, что приставки могут быть использованы для управления дронами, как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает РБК.

    В список ограничений также войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт сжиженного природного газа из России. Эти меры приурочены к третьей годовщине начала спецоперации на Украине.

    Однако генеральный директор компании-импортера «Ачивка» Яша Хаддажи высказал сомнения относительно эффективности этого запрета. Он отметил, что в ЕС нет стран-производителей игровых консолей, и они не проходят транзитом через Европейский союз. Хаддажи назвал инициативу либо полным отсутствием понимания индустрии, либо пустой жестикуляцией.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза приняли решение о продлении на шесть месяцев санкций против России, срок действия которых должен был истечь 31 января.

    Коментарии (15)
    28 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Еврокомиссия ввела пошлины на импорт сельхозпродукции из России

    Еврокомиссия утвердила пошлины на сельхозпродукты и удобрения из России и Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Еврокомиссия одобрила введение пошлин на российские и белорусские сельхозпродукты, а также азотные удобрения, что затронет 15% импорта из России.

    Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Это решение коснется 15% сельскохозяйственного импорта из России, который ранее не обла­гал­ся повышенными пошлинами, передает ТАСС.

    Как отмечается в заявлении ЕК, после утверждения Советом все сельскохозяйственные товары из России будут облагаться европейскими тарифами. Однако влияние этих пошлин ограничится только импортом в страны ЕС и не затронет транзитный экспорт через Евросоюз.

    Решение о введении пошлин связано с санкционной политикой, направленной на экономическое давление на Россию и Белоруссию. Ожидается, что это создаст дополнительные барьеры для экспорта российских и белорусских товаров на европейский рынок.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. ЕС наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, обвиняемых в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.

    Коментарии (6)
    27 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что недавние выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми», отметив отсутствие легитимности из-за якобы «репрессий и ограничений политического участия».

    Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

    Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

    Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

    Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

    Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.

    Коментарии (34)
    27 января 2025, 10:01 • Новости дня
    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью

    Мирошник назвал военной целью любых прибывших на Украину западных «миротворцев»

    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, будет военной целью с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник обратил внимание в Telegram-канале на комментарий главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который в интервью немецкой газете Welt am Sonntag допустил возможность размещения миссии на Украине для обеспечения перемирия. Посол подчеркнул, что любые военные контингенты, вошедшие на Украину без разрешения России, будут рассматриваться как военные цели с соответствующими последствиями.

    Дипломат также выразил удивление, почему идеи о введении миротворческих сил не поднимались в Германии ранее, во время подготовки украинского контрнаступления и создания так называемой «танковой коалиции» для поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, попытки западных стран организовать «миротворцев» отражают стремление сохранить киевский режим с использованием «псевдогуманных методов».

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения огня. Она указала на необходимость международного присутствия для обеспечения соблюдения перемирия и подчеркнула готовность Германии поддерживать любые действия, направленные на достижение мира.

    В свою очередь депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Между тем Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».

    Коментарии (4)
    29 января 2025, 00:31 • Новости дня
    Шольц возмутился из-за поддержки Маском партии АдГ

    Канцлер Шольц назвал отвратительной поддержку Маском «Альтернативы для Германии»

    Шольц возмутился из-за поддержки Маском партии АдГ
    @ Imago/ Nachrichtenagentur/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав это отвратительным и опасным для демократии в Европе.

    На полях предвыборного мероприятия в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц сделал резкое заявление в адрес Илона Маска, сообщает «ТАСС». Шольц заявил, что он «взбешен» поддержкой партии «Альтернатива для Германии» со стороны известного американского миллиардера.

    По мнению Шольца, вмешательство Маска в европейскую политику является «отвратительным и нехорошим» для демократического развития Европейского Союза.

    Шольц также подчеркнул, что привык к вмешательству медиамагнатов в политику Германии, но считает новое явление, когда Маск поддерживает правопопулистские партии по всей Европе, особенно тревожным. «И это действительно отвратительно и нехорошо для демократического развития во всем ЕС», – заявил канцлер.

    Канцлер напомнил о значении США в освобождении Германии от нацистского режима и формировании демократических основ в стране. Он выразил недоумение тем, что Маск, американский бизнесмен, поддерживает радикальные силы, которые, по мнению Шольца, противоречат фундаментальным ценностям, включая память о жертвах нацизма.

    Напомним, 25 января Маск по видеосвязи выразил поддержку АдГ и обвинил правительство ФРГ в подавлении свободы слова. В частности, Маск отметил, что немцы не должны чувствовать вину за прошлое своей страны, и добавил, что будущее мировой цивилизации может зависеть от предстоящих выборов в Бундестаг. Он также подверг критике немецкое правительство, обвинив его в подавлении свободы слова и использовании «тоталитарного подхода», включая заключение граждан за посты в социальных сетях.

    Коментарии (5)
    29 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Жительниц Кировской области заподозрили в сдаче экзаменов за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Кировской области две местные жительницы организовали схему по незаконной легализации мигрантов, предоставляя им помощь в сдаче экзаменов на знание русского языка и законодательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Подозреваемые помогали нелегалам сдавать экзамены на знание языка, истории и основ законодательства, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Одна из женщин, работавшая в организации, занимающейся тестированием иностранных граждан, передавала бланки экзаменов с правильными ответами своей сообщнице. Та, в свою очередь, продавала их мигрантам из стран ближнего зарубежья за деньги.

    В некоторых случаях сообщница сама сдавала экзамены за мигрантов, подключаясь к их учетной записи на специальном сайте. После успешного прохождения тестов мигрантам выдавались сертификаты, необходимые для получения патента на работу в России. Так они легализовали пребывание около 100 иностранных граждан в стране.

    Подозреваемых задержали, при обыске у них было изъято компьютерное оборудование и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела.

    Одну подозреваемую отправили под домашний арест, другой предписали обязательство о явке.

    Планируется признать незаконным пребывание мигрантов, нелегально получивших сертификаты, и выдворить их за пределы России.

    Напомним, с 25 января в России ужесточили условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами.

    Коментарии (13)
    29 января 2025, 00:09 • Новости дня
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    @ Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    «Если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И заблокирую финансовую помощь Украине как таковую», – приводит ТАСС слова Фицо.

    Ранее он поднимал вопрос о возможности отмены антироссийских санкций ЕС как меры воздействия на Украину для восстановления газового транзита. Эта тема также обсуждалась в контексте переговоров, которые ЕК намерена провести с Украиной по вопросу поставок газа в Европу с привлечением не только Словакии, но и Венгрии.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Позднее Фицо и Еврокомиссия обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу.


    Коментарии (2)
    Главное
    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах
    Цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    По делу экс-главы «Фонбет» Анохина задержаны шесть человек
    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго
    Офтальмолог предупредила об опасности регулярного ношения контактных линз
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    Чем Аляска пугает нефтегазовых инвесторов

    Дональд Трамп планирует отменить запрет предыдущего президента и начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. По его словам, он сделает это быстро, а запасы на заповедных землях настолько велики, что способны удовлетворить спрос всей Азии. Однако отмена запрета Трампом еще не означает, что нефтегазовые компании кинутся тратить свои деньги на Аляску. Что их может испугать? Подробности

    Перейти в раздел

    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев

    Администрация Джо Байдена могла готовить покушение на Владимира Путина. Эксперты допускают, что американцы планировали осуществить преступный замысел руками украинских спецслужб. Отказаться же от покушения Вашингтон вынудило вскрытие этих планов российской разведкой. Но для чего Штатам потребовалась разработка столь шокирующей операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши

    Ровно 80 лет назад Советский Союз принял решение оказать помощь в воссоздании одного из самых красивых городов Европы, только что освобожденного Красной армией и до основания разрушенного гитлеровцами – Варшавы. Сегодня и польское, и европейское руководство об этом умалчивает. Каким оказался вклад СССР в возрождение польской столицы? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп стал для Дании новым Гитлером

    Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС в защите от натиска Дональда Трампа. Для нового президента США контроль над Гренландией стал навязчивой идеей – и ему все равно, насколько услужливым союзником Копенгаген был прежде. За страхом и унижением датчан приятно наблюдать. Но есть нюанс. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............