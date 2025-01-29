Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.2 комментария
Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль со странами ЕС
Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль на своих границах, отмененный после введения «шенгена».
Парламент Германии большинством голосов поддержал инициативу ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики и постоянный контроль на границах страных, несмотря на критику ряда партий и канцлера Олафа Шольца.
Парламент Германии одобрил резолюцию Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики, сообщает РИА «Новости». За инициативу проголосовали 348 депутатов, против высказались 345. Поддержку оказали представители «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт».
Резолюция, озаглавленная «План из пяти пунктов», предполагает усиление пограничного контроля, депортацию нелегалов и запрет на въезд мигрантам без документов. Однако предложение ХДС/ХСС о расширении полномочий спецслужб и сокращении пособий было отклонено с помощью голосов 'Зеленых'.
Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности фракции работать без поддержки других партий. Он подчеркнул, что продолжит вносить предложения по ограничению нелегальной миграции.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство сотрудничеством ХДС/ХСС с АдГ. Ранее Алиса Вайдель предложила Мерцу совместное голосование по миграционной политике, что вызвало критику со стороны других партий.
События в Ашаффенбурге, где произошло нападение с ножом, стали катализатором для обсуждения изменения миграционной политики. Опрос института INSA показал, что более 65% немцев поддерживают предложения Мерца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране. Ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.
Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.