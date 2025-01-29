Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль со странами ЕС

Германия решила вернуть постоянный пограничный контроль на своих границах, отмененный после введения «шенгена».

Tекст: Денис Тельманов

Парламент Германии одобрил резолюцию Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики, сообщает РИА «Новости». За инициативу проголосовали 348 депутатов, против высказались 345. Поддержку оказали представители «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт».



Резолюция, озаглавленная «План из пяти пунктов», предполагает усиление пограничного контроля, депортацию нелегалов и запрет на въезд мигрантам без документов. Однако предложение ХДС/ХСС о расширении полномочий спецслужб и сокращении пособий было отклонено с помощью голосов 'Зеленых'.

Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности фракции работать без поддержки других партий. Он подчеркнул, что продолжит вносить предложения по ограничению нелегальной миграции.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство сотрудничеством ХДС/ХСС с АдГ. Ранее Алиса Вайдель предложила Мерцу совместное голосование по миграционной политике, что вызвало критику со стороны других партий.

События в Ашаффенбурге, где произошло нападение с ножом, стали катализатором для обсуждения изменения миграционной политики. Опрос института INSA показал, что более 65% немцев поддерживают предложения Мерца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США распорядилось временно приостановить программы, разрешавшие мигрантам, включая украинцев, временно проживать в стране. Ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.