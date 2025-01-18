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В Карлсруэ прошел протест против предвыборной кампании АдГ
Около 3,5 тыс человек в Карлсруэ протестовали против листовок АдГ
Порядка 3,5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Карлсруэ против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии», протестуя против листовок, похожих на авиабилеты для нелегальных мигрантов.
В Карлсруэ прошла демонстрация против предвыборной кампании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает DPA. В акции приняли участие около 3,5 тыс. человек, хотя организаторы заявили о 5 тыс. участников. Протестующие выражали недовольство предвыборными листовками АдГ, которые напоминали авиабилеты для нелегальных мигрантов в их страны происхождения.
Мероприятие прошло под лозунгом «С нами, а не против нас», и, по данным местной полиции, носило мирный характер. Ранее полиция Германии начала проверку листовок АдГ на предмет разжигания ненависти, так как в социальных сетях появилось изображение «депортационного авиабилета». На этом билете датой отправления указан день выборов – 23 февраля, а пунктом прибытия значится безопасная страна происхождения мигрантов.
Представитель «Альтернативы для Германии» из Карлсруэ пояснил, что это предвыборная кампания районного отделения. Однако правительство Германии назвало такие действия безвкусными, подчеркнув, что оценками кампании должны заниматься правоохранительные органы. АдГ в Германии имеет репутацию правопопулистской партии, с которой другие политические силы отказываются сотрудничать в коалициях как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом рейтинг партии по последним опросам достиг 18-20%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа активистов в Регенсбурге попыталась сорвать выступление лидера СвДП Кристиана Линднера, подняв плакаты с надписью «король клоунов». Американский миллиардер Илон Маск разместил в соцсети X лозунг, ранее использованный кандидатом на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алисой Вайдель, изменив его на «Европа». Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, чтобы предотвратить «наводнение страны получателями пособий».