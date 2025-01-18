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Активисты с плакатами «король клоунов» пытались сорвать выступление Линднера в ФРГ
Активисты с плакатами «король клоунов» пытались сорвать выступление Линднера в Германии
Группа активистов с клоунскими носами попыталась сорвать выступление бывшего министра финансов ФРГ, лидера СвДП Кристиана Линднера в Регенсбурге, подняв плакаты с надписью «король клоунов», сообщил телеканал NTV.
Группа активистов попыталась сорвать предвыборное выступление Кристиана Линднера в городе Регенсбург, передает ТАСС.
Активисты появились на мероприятии с красными клоунскими носами и плакатами, на которых было написано «король клоунов». Позже они развернули баннер с надписью «торт для короля клоунов».
Линднер отреагировал на инцидент спокойно. Он предложил активистам поднять свои баннеры выше и пообещал серьезно рассмотреть их требования, если они удержат плакаты до конца его выступления. Эти слова вызвали аплодисменты у участников мероприятия.
В декабре шесть ведущих партий Германии заключили соглашение о честной предвыборной борьбе, где отказались от личных оскорблений и дискредитации. Это соглашение подписали Социал-демократическая партия, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз Баварии, «зеленые», Свободная демократическая партия и Левая партия. Однако партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» не присоединились к этой договоренности.
Ранее во время предвыборного мероприятия в немецком городе Грайфсвальд экс-министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера атаковали, когда неизвестная женщина бросила ему в лицо торт.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов, включая министра финансов Кристиана Линднера.
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