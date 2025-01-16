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FT: Трамп может спровоцировать новую волну миграции в Европу
FT: Жесткая политика Трампа может вызвать рост миграции из Латинской Америки в ЕС
Ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.
Ужесточение миграционной политики новой администрации США может привести к значительному росту числа мигрантов, направляющихся в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Financial Times.
Согласно отчету Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD), значительную часть мигрантов в ЕС могут составить жители Латинской Америки, которые уже активно подают заявления на предоставление убежища.
В 2020 году около 60 тыс. граждан Венесуэлы и 44 тыс. из Колумбии подали подобные заявления в ЕС, многие из них выбрали Испанию из-за отсутствия визовых требований для граждан этих стран. Глава ICMPD Михаэль Шпинделеггер подчеркнул, что новое ужесточение правил в США может усилить эту тенденцию.
Шпинделеггер отметил, что Европа продолжает уделять внимание вопросам миграции, и европейские страны настаивают на более жестких мерах, таких как размещение лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, в центрах вне ЕС до их депортации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии увеличилось число преступлений с участием украинцев, что вызывает озабоченность у местных властей. Германия ввела пограничный контроль, который был сочтен свидетельством кризиса в Европейском союзе. Европейский союз планирует превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки, что требует значительных изменений в миграционной политике региона.