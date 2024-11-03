Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.9 комментариев
Введение Германией пограничного контроля сочли свидетельством кризиса ЕС
Haber Global назвал введение Германией пограничного контроля свидетельством исчезновения «духа» ЕС
Введение Германией пограничного контроля на всех сухопутных границах свидетельствует о том, что «дух» ЕС исчез, заявил турецкий канал Haber Global.
Журналисты Haber Global выразили мнение, что решение Германии о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало единство Евросоюза. «Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», – приводит их слова РИА «Новости».
Ведущий телеканала подчеркнул, что после выхода Великобритании из ЕС в других странах начали звучать призывы к протекционистским мерам. По его мнению, ужесточение пограничного контроля Германией лишь один из примеров, и такие действия станут более частыми. Он предположил, что «мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом» ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», это угрожает Шенгенской зоне.