  • Новость часаВ Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
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    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    13 комментариев
    3 ноября 2024, 04:24 • Новости дня

    Введение Германией пограничного контроля сочли свидетельством кризиса ЕС

    Haber Global назвал введение Германией пограничного контроля свидетельством исчезновения «духа» ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Введение Германией пограничного контроля на всех сухопутных границах свидетельствует о том, что «дух» ЕС исчез, заявил турецкий канал Haber Global.

    Журналисты Haber Global выразили мнение, что решение Германии о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало единство Евросоюза. «Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», – приводит их слова РИА «Новости».

    Ведущий телеканала подчеркнул, что после выхода Великобритании из ЕС в других странах начали звучать призывы к протекционистским мерам. По его мнению, ужесточение пограничного контроля Германией лишь один из примеров, и такие действия станут более частыми. Он предположил, что «мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом» ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», это угрожает Шенгенской зоне.

    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 10:15 • Новости дня
    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной

    Глава МИД России Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины

    Лавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, оно противоречит желанию Анкары быть посредником в украинском конфликте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet.

    Лавров заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает вопросы на фоне заявлений Анкары о готовности стать посредником в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан», – заявил министр иностранных дел России.

    Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по содействию в урегулировании кризиса на Украине, а также напомнил о важной роли Турции в организации переговоров в Стамбуле весной 2022 года и в содействии заключению зерновой сделки.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу

    Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ

    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    @ Petr David Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего премьера Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу, где тот критиковал политику Евросоюза на Украине, пишет Politico.

    Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».

    Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

    Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.

    Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    1 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом

    Анкара заявила о создании совместно с Газпромом газового центра в Стамбуле в 2025 году

    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Центр торговли газом с участием турецкой компании Botas и российской корпорации «Газпром» будет запущен в 2025 году в Стамбуле, заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    По его словам, в 2025 году в Стамбуле будет создан центр торговли газом, передает ТАСС.

    Байрактар подчеркнул, что будет построена мощная инфраструктура для управления торговой платформой в Стамбульском финансовом центре.

    «Стамбульский газовый индекс станет основой для формирования цен на газ. Россия будет использовать его при продаже газа», – добавил глава Минэнерго Турции.

    Министр также сообщил, что проблем с поставками газа из Турции в Европу этой зимой не ожидается, несмотря на окончание срока действия транзитного соглашения через Украину в конце декабря – начале января. По его мнению, даже при росте цен на газ в Европе, Турция сможет обеспечить поставки газа без перебоев.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу. Он также заявил о планах Турции создать центр финансирования проектов экспорта природного газа.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, интерес России к газовому хабу в Турции ослаб – Россия решила отложить проект газового хаба в Турции из-за снижения спроса на газ в Европе.

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    31 октября 2024, 17:44 • Новости дня
    Германия решила закрыть все генконсульства Ирана в стране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Берлин решил закрыть все иранские генеральные консульства в ответ на казнь Джамшида Шармахда, который имел иранское и немецкое гражданство.

    Германия приняла решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории, заявили в МИД ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Закрытию подлежат дипломатические представительства в таких крупных городах, как Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Мюнхен. При этом посольство Ирана в Берлине продолжит свою работу.

    Причиной для такого шага властей Германии стала казнь признанного террористом в Иране Джамшида Шармахда иранскими властями.

    Напомним, 28 октября власти Ирана казнили Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство, его признали виновным в терроризме. Министерство иностранных дел Германии выразило протест против казни Шармахда и отозвало своего посла в Тегеране.

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    1 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС

    Орбан считает, что европейская экономика страдает из-за роста цен на энергоносители

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Орбан в интервью австрийскому телеканалу Servus TV, выдержки из которого опубликованы в венгерских СМИ, высказал мнение о сложной ситуации в европейской экономике. По его словам, экономика ЕС страдает от «воспаления легких», вызванного серьезными неурядицами, связанными с ростом цен на энергоносители.

    Премьер напомнил, что ранее о тяжелой экономической ситуации в Евросоюзе говорили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который в своем докладе для Еврокомиссии предупредил, что экономика ЕС может впасть «в медленную агонию».

    По мнению Орбана, ухудшение экономического состояния четко видно в таких странах, как Австрия и Германия. Чтобы справиться с ситуацией, он считает, что европейскую экономику необходимо сделать вновь конкурентоспособной. Венгрия планирует предложить партнерам по ЕС пакт о конкурентоспособности в период своего председательства в Совете ЕС.

    Орбан также подчеркнул, что одной из основных причин ухудшения экономической ситуации в ЕС стал рост цен на энергоносители. По его словам, санкции против России привели к тому, что европейские компании вынуждены платить в два-три раза больше за электроэнергию и в три-четыре раза больше за газ, чем американские компании. Он убежден, что Европе нужна новая энергетическая политика, в противном случае многие компании могут разориться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что независимая и конструктивная линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает большее уважение в сравнении с недальновидной и противоречивой политикой главы европейской дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, заявив, что эти обвинения продиктованы из Вашингтона. Орбан также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

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    1 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Bild: Немецкое ТВ покажет новогоднюю сказку «Три орешка для Золушки» 15 раз
    Bild: Немецкое ТВ покажет новогоднюю сказку «Три орешка для Золушки» 15 раз
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новогодняя киносказка «Три орешка для Золушки» будет показана на немецких телеканалах 15 раз в течение декабря-января, пишет немецкая газета Bild.

    По данным Bild, фильм, снятый в 1973 году режиссером Вацлавом Ворличеком в Чехословакии и ГДР, остается популярным среди зрителей.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно.

    Напомним, чешская актриса Либуше Шафранкова, которая исполнила главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни в июле 2021 года.

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    2 ноября 2024, 11:54 • Новости дня
    Рар объяснил намерение Словакии присоединиться к китайской группе «Друзья мира»

    Германский эксперт Рар: Премьер Словакии готов на конфронтацию с ЕС из-за Украины

    Рар объяснил намерение Словакии присоединиться к китайской группе «Друзья мира»
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Все больше европейских политиков следуют примеру Виктора Орбана. Они подключаются к китайской дипломатии мира, отклоняя при этом подход ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя планы Словакии присоединиться к «Друзьям мира» по Украине.

    «Роберт Фицо, переживший покушение на свою жизнь, теперь в боевом духе. Он готов на конфронтацию с Евросоюзом, особенно по вопросам решения украинского кризиса», – отметил германский политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что «все больше европейских политиков следуют примеру Виктора Орбана».

    «Они присоединяются к китайской дипломатии мира, отклоняя при этом подход ЕС. Брюссель выступает за поддержку Украины во что бы то ни стало с целью предотвратить победу России», – уточнил эксперт. По мнению политолога, чаяния Фицо и Орбана не останутся безуспешными, если на выборах в США победит Дональд Трамп.

    «Тот тоже хочет остановить боевые действия на Украине. Правда, Трамп выдвинет свой план действий и не будет поддерживать инициативу Китая. В этом случае стоит ожидать, что Фицо и Орбан перейдут на сторону американского политика. Но решение по Украине все же будет зависеть от Москвы и Киева», – заключил Рар.

    Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что Запад придерживается нереалистичной стратегии, исходя из которой Украина сможет улучшить свои позиции для будущих переговоров о мире через продолжение конфликта. По его мнению, такой подход не способствует достижению устойчивого мира и требует пересмотра. 

    «Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.

    Напомним, в сентябре Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создали платформу «Друзья мира», чтобы добиться мира на Украине. Глава китайского МИД Ван И отмечал, данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев.

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    2 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил у Турции данные о неизвестном вирусе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Роспотребнадзор направил турецкому Минздраву запрос о ситуации с неизвестным вирусом после сообщений о массовых жалобах российских туристов в отеле Sirene Belek и возможной вспышке вируса Коксаки.

    Запрос направлен в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турции Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию в свете сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

    Несколько Telegram-каналов сообщали, что двое детей могли подхватить вирус Коксаки.

    Ранее власти Антальи сообщили, что в турецком курортном Белеке не зафиксированы жалобы от россиян на вспышку «мощного вируса», несмотря на сообщения о заболевании некоторых туристов после возвращения в Россию.

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    1 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    @ Kay Nietfeld/DPA,Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность на встрече с премьер-министром Робертом Фицо.

    Си Цзиньпин отметил, что Словакия демонстрирует рациональный подход к ситуации на Украине, который вызывает уважение, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Китай придерживается последовательной и принципиальной политики в отношении украинского кризиса. По его словам, Братислава проявляет объективность и здравый смысл в своем отношении к конфликту, что позволяет поддерживать стабильность и мир в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    2 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    Можин заявил о гибели экономики ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми, выразил мнение бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

    По его словам, экономика стран Европейского союза находится в кризисном состоянии, так как отказ ЕС от российских энергоресурсов привел к серьезным последствиям, передает РИА «Новости».

    Можин подчеркнул, что на протяжении более 50 лет Европа процветала благодаря дешевым и надежным энергетическим поставкам из России.

    Также он отметил, что решение отказаться от российских энергоносителей принималось не без влияния США, которые сыграли роль «старшего брата».

    Можин выразил сомнения в том, что экономика ЕС сможет быстро восстановиться после этого решения.

    «В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

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    1 ноября 2024, 08:53 • Новости дня
    Лавров: Мир на Украине не входит в планы Киева и Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, а это исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    По его словам, Запад и Киев не стремятся к мирному разрешению конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах», – напомнил министр.

    Лавров заметил, что Вашингтон и его союзники оказывают всестороннюю поддержку Киеву, включая обсуждение возможности использования дальнобойных ракет для ударов по России.

    Он также отметил, что Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Москвой, что делает посреднические усилия, в том числе Турции, маловероятными.

    Кроме того, Лавров указал на продолжающееся сотрудничество Анкары с киевским режимом в военно-технической сфере, но выразил признательность за усилия Турции в содействии урегулирования кризиса.

    Глава МИД подчеркнул, что Россия открыта к политическому урегулированию, но оно должно быть направлено на устранение первопричин конфликта, таких как расширение НАТО на восток и нарушение прав русскоязычных жителей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков отмечал, что Киев под предлогом мирных инициатив пытался втянуть Запад в конфликт на Украине.

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    1 ноября 2024, 07:26 • Новости дня
    Лавров заявил о возможности вклада Турции в развитие БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил турецкой газете Hurriyet, что Турция может внести весомый вклад в развитие БРИКС, однако вопрос о параметрах ее участия будет решаться консенсусом.

    По его словам, Турция может стать важным игроком в составе объединения БРИКС, передает ТАСС.

    «Приветствуем интерес Турции к сближению с БРИКС. Это подтверждает привлекательность объединения, основанного на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон», – подчеркнул Лавров.

    Также министр отметил, что вопрос о параметрах участия Турции в БРИКС будет решаться на основе консенсуса и с учетом уважения суверенитета всех стран-участниц.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание развивать отношения с БРИКС, подчеркивая важность сотрудничества с международными организациями и двусторонних связей с их странами-членами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.

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    1 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин: Коррупционеры продолжат руководить ЕС из-за США

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока Евросоюз остается удобным инструментом США, руководство его институтами будет оставаться под влиянием коррупционеров и преступников.

    В своем Telegram-канале он высказал мнение, что Евросоюз будет оставаться под управлением коррумпированных политиков до тех пор, пока это выгодно США. Володин заявил, что Вашингтон использует европейские институты как инструмент для принятия выгодных решений.

    Он напомнил, что в ноябре начнет работу обновленный состав Еврокомиссии, а в декабре – Европейского совета. Володин выразил мнение, что США поставили на руководящие посты коррумпированных политиков, чтобы иметь послушных и управляемых союзников. Он подчеркнул, что такие политики готовы принимать решения, которые выгодны США, даже если это наносит ущерб гражданам и государствам Европы.

    Володин также указал на конкретных европейских политиков, которых он считает коррумпированными: главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберту Метсолу и будущего председателя Европейского совета Антониу Кошту.

    «Пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами. Подобное притягивает подобное», – заключил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил: саммит стран БРИКС в Казани показал, что попытки США и ЕС изолировать Россию провалились благодаря участию представителей 36 стран.

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