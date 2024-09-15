В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах

Tекст: Дарья Григоренко

Фэзер в интервью Bild am Sonntag в преддверии вступления в силу новых правил пограничного контроля подчеркнула, что усиление мер безопасности на границах является вынужденной мерой «в ответ на растущий поток мигрантов и увеличение числа преступлений, связанных с нелегальной миграцией». По ее словам, Германия не намерена действовать в одиночку и координирует свои действия с соседними странами, передает Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

«Длинных заторов из-за выборочного контроля не будет. Никаких длинных пробок, мы вводим умный контроль, как того требует нынешняя ситуация», – пообещала она.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии.

Позже амглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что неожиданное возобновление Германией пограничного контроля является недружественным и недобрососедским по отношению к Варшаве жестом.