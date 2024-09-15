Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах
Германия с 16 сентября намерена ввести усиленный пограничный контроль на всех сухопутных границах. Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер обосновала это решение необходимостью сдерживания нерегулируемой миграции, заверив, что новые меры не приведут к существенным затруднениям для транспортного сообщения.
Фэзер в интервью Bild am Sonntag в преддверии вступления в силу новых правил пограничного контроля подчеркнула, что усиление мер безопасности на границах является вынужденной мерой «в ответ на растущий поток мигрантов и увеличение числа преступлений, связанных с нелегальной миграцией». По ее словам, Германия не намерена действовать в одиночку и координирует свои действия с соседними странами, передает Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом).
«Длинных заторов из-за выборочного контроля не будет. Никаких длинных пробок, мы вводим умный контроль, как того требует нынешняя ситуация», – пообещала она.
Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии.
Позже амглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что неожиданное возобновление Германией пограничного контроля является недружественным и недобрососедским по отношению к Варшаве жестом.
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