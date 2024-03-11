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    11 марта 2024, 10:34 • Новости дня

    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин

    Спикер МИД России Захарова раскрыла «лживую параллель» со Второй мировой войной эстонского МИД

    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Эстонии «в антироссийском угаре» решил сделать очередной выпад в адрес России и русских, проведя при этом «лживую параллель» со Второй мировой войной, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала сообщение внешнеполитического ведомства Эстонии в соцсети о 80-й годовщине авианалета советской (МИД Эстонии пишет «русской») авиации на позиции фашистов в оккупированном Таллине.

    Так, эстонский МИД заявил, что налет осуществлялся с одной-единственной целью – якобы «русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине».

    Захарова заметила: ни для кого не секрет, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, при этом она подчеркнула, что «степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс».

    Дипломат пояснила, что вырванное фальсификаторами из контекста событие являлось частью операции советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов.

    «Естественно, ни по каким гражданским и культурным объектам Советская армия ударов не наносила – целью становились только военные цели», – указала она.

    По словам представителя МИД, Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, откуда в Германию шло продовольствие, также обеспечивалась связь с Северной Европой. В этой связи Захарова напомнила, что авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи.

    «Возможно, что для клана Каллас и потомков эстонских коллаборантов – это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей – законные военные цели», – сыронизировала она.

    Кроме того, Захарова подметила «лживую параллель» по фотографии, на которой якобы были запечатлены последствия действий СССР.

    «Фото сделано в августе 1941 года при отходе Балтийского флота, где разрушения были причинены не советскими войсками, а наступающими немецко-фашистскими захватчиками», – заметила она.

    Кроме того, дипломат напомнила, что во время освобождения Таллина в 1944 году Красную армию повсеместно встречали дружественно, как освободителей, невзирая на многолетнюю фашистскую пропаганду. «Некоторые местные жители рисковали своей жизнью, помогая советским воинам. Нельзя забывать и то, что в этой освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы – бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним», – резюмировала она.

    9 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдат ВСУ в течение трех дней помогал выживать российскому военнослужащему, получившему тяжелое ранение в ходе взятия Авдеевки, а затем сдался в плен.

    По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».

    Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.

    В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.

    Ранее украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии.

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    9 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2».

    Комплекс располагался недалеко от Одессы, цель была поражена в ночь на 8 марта, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    Уточняется, что в 2020 году к работе на объекте были допущены специалисты НАТО.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе.

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    9 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    ВС России с помощью «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска Донецкой народной республики уничтожили два зенитных ракетных комплекса Patriot американского производства.

    В ходе анализа ранее опубликованного Минобороны видео удара по украинской позиции установлено, что на кадрах не только украинские ЗРК С-300, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По информации собеседника издания, два из уничтоженных комплексов являются американскими ЗРК Patriot.

    Ранее Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска.

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    10 марта 2024, 23:53 • Новости дня
    Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой

    Диктор ЦТ Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила ее подруга

    Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой
    @ Антон Тушин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова.

    «Это сегодня случилось утром. Причина смерти – отрыв тромба», – передает слова Мусатовой ТАСС.

    Племянник Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов сообщил, что артистку планируют похоронить на Троекуровском кладбище во вторник, 12 марта, однако точное время и место похорон будет объявлено позднее.

    Ранее сообщалось, что диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    Она работала на телевидении с 1961 года, вела различные передачи, в том числе была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».


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    10 марта 2024, 05:55 • Новости дня
    Названа необходимая для восстановления Украины сумма

    Европейский инвестиционный банк предположил, что для восстановления Украины потребуется более 1 трлн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    По оценке Европейского инвестиционного банка, на восстановление Украины может потребоваться свыше 1 трлн долларов государственного и частного капитала, сообщают информационные агентства.

    Хотя «украинские неудачи омрачают настроение в Киеве» и сроки завершения конфликта неизвестны, все больше компаний усиливают свое присутствие на Украине, надеясь на «большие инвестиционные возможности, по крайней мере, со времен Второй мировой войны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Власти других стран и руководство компаний, а также инвесторы ждут, когда начнется восстановление Украины. Требуемая сумма, превышающая 1 трлн долларов, более чем в пять раз больше, чем средства, выделенные США в рамках «плана Маршалла» с учетом инфляции.

    Большую часть, по мнению Bloomberg, получат компании США и Европы, но и «Турция продвигается вперед». Турецкие компании восстанавливают мосты, дороги, поставляют энергогенераторы и мобильные госпитали, рассчитывая получить «преимущество, когда начнется борьба за крупные контракты».

    Напомним, согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года обойдется в 452,8 млрд евро (486 млрд долларов).

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    9 марта 2024, 21:28 • Новости дня
    Дроны ВСУ ударили по электроподстанции в Запорожской области

    Балицкий: Дроны ВСУ ударили по электроподстанции в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Электрическая подстанция в Пологах в Запорожской области подверглась атаке со стороны украинской армии, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    Как написал Балицкий в своем Telegram-канале, ВСУ атаковали электроподстанцию с помощью дронов, в результате произошло возгорание, электроснабжение прекращено.

    Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

    Ранее силы ВС России отбили несколько атак ВСУ в районе Работина.

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    9 марта 2024, 18:42 • Новости дня
    Американский офицер призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Американский офицер Дэвис призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы не допустить глобального конфликта, США необходимо нормализовать отношения с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

    На своем YouTube-канале Дэвис выразил мнение, что США «должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный», передает РИА «Новости».

    «Толкать США против собственных интересов – полное безумие», – подчеркнул он.

    Дэвис также заявил, что выделение новой помощи Киеву не даст результата, и добавил, что не понимает, почему Вашингтон так беспокоит финансирование Украины.

    Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба.

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    10 марта 2024, 03:56 • Новости дня
    Фицо не исключил согласия ЕС на вступление Украины по политическим мотивам

    Фицо высказал опасения из-за возможного принятия Украины в состав ЕС до ее соответствия необходимым критериям

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что желает Украине вступить в ЕС, но лишь тогда, когда страна будет соответствовать необходимым критериям.

    Фицо опасается, что при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС «будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул высокий уровень коррупции на Украине. По его словам, руководство ЕС старается не говорить об этом. Он отметил, что до завершения конфликта на Украине, процесс ее вступления в ЕС не сдвинется с места.

    Фицо сказал, что Словакия хочет «открыть тему немедленного прекращения огня» и «начала переговоров». По его мнению, «Запад чрезвычайно поддерживает» конфликт. Он заявил, что «этот посыл возник в 2022 году, когда некоторые западные страны отговаривали Украину от подписания мирного соглашения с Россией».

    Как заявил Фицо, Запад решил использовать конфликт «для ослабления России», но «это не работает» – Россия успешно «живет экономически и политически». «Так, наверно, у нас есть право спрашивать, хороша ли эта стратегия Запада? Я утверждаю, что стратегия Запада на Украине не работает», – сказал Фицо, призвав пересмотреть ее.

    Фицо отметил, что на Западе «начинают говорить об участии в какой-то форме военнослужащих ЕС и НАТО на Украине». Он заявил, что ситуация «не имеет военного решения».

    Также Фицо выступил против попыток отменить в ЕС право вето государств-членов при принятии решений в сообществе и за защиту европейского рынка от поставок украинской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. При этом европейские лидеры не установили никаких сроков запуска переговоров с этими странами.

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    9 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    Власти Армении задумались о вступлении в Евросоюз

    Глава МИД Армении заявил, что власти страны активно обсуждают вступление в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Армении обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз, рассказал глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

    Мирзоян заявил, что у народа Армении есть европейские устремления, и, власти республики активно обсуждают идею вступления в ЕС, каким будет конец этого процесса, никто не может быть уверен, передает ТАСС.

    Ранее Мирзоян заявил, что Армения считает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективной площадкой и не критикует политику России.

    По его словам, настало время начать диалог по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Он отметил, что Ереван намерен развивать отношения с Евросоюзом и по другим направлениям, а именно в торговле.

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    9 марта 2024, 17:32 • Новости дня
    Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Мальдивах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Мальдив городе Мале откроется российское генконсульство, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    «Открыть генеральное консульство РФ в г. Мале (Мальдивская Республика)», – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Ранее Индонезия согласилась на открытие генконсульства России на Бали.

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    9 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    ВСУ трижды за день обстреляли хутор в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хутор Мухин в Белгородской области третий раз за день подвергся обстрелу со стороны украинской армии.

    Региональное ГУ МЧС опубликовало предупреждение об обстреле в своем Telegram-канале и рекомендовало жителям спрятаться в укрытиях, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский беспилотник сбросил на хутор взрывное устройство, после чего населенный пункт подвергся обстрелу. В обоих случаях никто не пострадал.

    Накануне в Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека.

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    8 марта 2024, 18:32 • Новости дня
    В ЕК сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Евросоюза намерены выделить Киеву военную помощь в размере 21 млрд евро в этом году, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе своего визита в Киев.

    Он подчеркнул, что сумма в 21 млрд евро основана на частичных данных, реальный объем может оказаться больше, передает ТАСС.

    Домбровскис также рассказал, что ЕК намерена выделить Киеву 4,5 млрд евро помощи в марте и 1,5 млрд в апреле.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает возможность использования прибыли от замороженных активов России для военной поддержки Киева.

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    11 марта 2024, 05:49 • Новости дня
    В Приморье возбудили дело о контрабанде леса на 77 млн рублей

    Дело о контрабанде 5 тыс. кубометров леса на 77 млн руб возбудили в Приморье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье возбуждено дело о контрабанде 5 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 млн рублей, сообщило правительство региона.

    В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и ресурсов Приморского края отчитались, что речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из осины и березы. Их общий объем составил порядка 5 тыс. кубометров, говорится на сайте правительства Приморья.

    Дело было возбуждено по фактам незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через границу России. Ущерб от преступных действий в итоге превысил 77 млн рублей.

    В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов также предотвратили вывоз более 100 тыс. кубометров древесины мягколиственных пород.

    Отмечается, что с 2021 года в результате мероприятий по декриминализации лесной отрасли ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.

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    11 марта 2024, 04:17 • Новости дня
    В Туве социально значимые объекты и дома подключили к теплу после аварии на ТЭЦ

    В Туве в городе Шагонар, пострадавшем от аварии на ТЭЦ, к теплу подключили дома и все социально значимые объекты

    Tекст: Денис Тельманов

    После аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве к теплу подключены 18 социально значимых объектов города, сообщает региональное управление МЧС.

    «К отоплению от мобильных котельных установок подключено 54 из 62 многоквартирных домов Шагонара, а также все 18 социально значимых объекта», – приводит сообщение МЧС ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на ТЭЦ ввели в работу второй котел, а также восстановили конвейерную линию топливоподачи. В постоянной работе находится семь мобильных котельных установок.

    Ранее сообщалось, что помощь в доставке грузов для ликвидации последствий аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве оказывает Минобороны, для этого задействованы два самолета Военно-транспортной авиации ВКС России.

    В четверг Ховалыг сообщил, что на ТЭЦ удалось запустить один котел.

    В результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве в больницу были доставлены 18 человек, СК возбудил по факту взрыва и пожара уголовное дело.

    По данным следствия, авария на Шагонарской ТЭЦ произошла из-за воспламенения угольной смеси и скопления газов.


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    11 марта 2024, 09:12 • Новости дня
    Из-за обстрела ВСУ села в Курской области ранены два человека

    Украинские военные обстреляли село в Курской области, ранены два человека

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли село Гончаровка в Суджанском районе Курского региона, ранены два человека, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что один из жителей Гончаровки получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию.

    По словам главы региона, раненым оказывают первую медпомощь.

    Также Старовойт отметил сильное повреждение дома, в котором жили пострадавшие. Кроме того, осколками посечен автомобиль раненых.

    Губернатор области заверил, что региональные власти окажут собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества.

    Ранее на территории нефтебазы в Курской области упал украинский БПЛА.

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