Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Путин заявил о росте товарооборота России и Китая при негативных внешних факторах
Путин отметил рост товарооборота России и Китая на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие
Россия и Китай продолжают увеличивать двусторонний товарооборот, несмотря на негативные внешние факторы, подчеркнул Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.
По словам Путина, динамика роста в двусторонней торговле сохраняется. «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», – сказал президент.
Глава государства отметил, что товарооборот за январь–август увеличился на 4,5% по российским данным, а китайская статистика показывает небольшую разницу, но в целом также свидетельствует о положительной тенденции, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, последовательно реализуются. Он отметил успешное продвижение совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство.
В качестве примера Путин привел логистический центр в Татарстане, названный в честь китайского руководителя Дэн Сяопина, который используется для грузоперевозок между Россией и Китаем.
Ранее Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Президент России заявил, что Москва и Пекин продолжат усиливать координацию на многосторонних площадках для обеспечения глобальной безопасности и справедливого миропорядка. По словам главы российского государства, между нашими странами выстроены объемные торгово-экономические связи и налажены доверительные отношения.