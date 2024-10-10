Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Сийярто: Венгрия не изменит мирную позицию по Украине даже под давлением
Сийярто заявил о сохранении мирной позиции Венгрии по Украине вопреки давлению
Власти Венгрии не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление, о чем сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на Петербургском газовом форуме.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия сталкивается с нападками, обвинениями и санкциями в ответ на свою мирную позицию. Однако, по его словам, эти обстоятельства не заставят Венгрию отказаться от своей суверенной внешней политики и мирных инициатив на Украине, передает ТАСС.
Министр отметил, что страна продолжает действовать в рамках своих принципов, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Он также прокомментировал сообщения о якобы готовившемся покушении на премьер-министра Виктора Орбана, отметив, что Венгрия остается на своей позиции, несмотря на такие угрозы.
Напомним, во время его пресс-конференции в Европарламенте на Орбана пытался напасть член венгерской оппозиционной партии.
Ранее Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.