Сийярто: Венгрия не изменит мирную позицию по Украине даже под давлением

Сийярто заявил о сохранении мирной позиции Венгрии по Украине вопреки давлению

Tекст: Елизавета Шишкова

Сийярто подчеркнул, что Венгрия сталкивается с нападками, обвинениями и санкциями в ответ на свою мирную позицию. Однако, по его словам, эти обстоятельства не заставят Венгрию отказаться от своей суверенной внешней политики и мирных инициатив на Украине, передает ТАСС.

Министр отметил, что страна продолжает действовать в рамках своих принципов, несмотря на сложившуюся ситуацию.



Он также прокомментировал сообщения о якобы готовившемся покушении на премьер-министра Виктора Орбана, отметив, что Венгрия остается на своей позиции, несмотря на такие угрозы.

Напомним, во время его пресс-конференции в Европарламенте на Орбана пытался напасть член венгерской оппозиционной партии.

Ранее Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.