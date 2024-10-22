Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Госдума утвердила МРОТ на 2025 год
Госдума утвердила МРОТ 22 440 рублей с января 2025 года
Госдума на пленарном заседании утвердила законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда в России на уровне 22 440 рублей с 2025 года, что соответствует увеличению на 16,6%.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России. С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 рублей, что на 16,6% больше по сравнению с текущим уровнем, передает ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Согласно данным Росстата, медианная заработная плата за 2023 год составляет 46 751 рубль.
В конце сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 22,4 тыс. рублей с начала 2025 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в начале 2025 года ожидается увеличение МРОТ до 22 тыс. 440 рублей.