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    Быт российской семьи захватил искусственный интеллект
    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе
    Премьер Грузии заявил о «полной катастрофе» на Украине
    Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию на «нормальную зарплату»
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
    Глава МИД Венгрии приехал Петербург для переговоров по газу
    Стало известно о готовности Украины прекратить огонь на ряде условий
    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Грузии предстоят самые важные выборы

    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    10 октября 2024, 12:52 • Новости дня

    Песков опроверг участие военных КНДР в СВО на Украине

    Песков назвал слухи об участии военных КНДР в СВО на Украине информационной уткой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России на территории Украины, назвав их необоснованными.

    Песков назвал эти утверждения очередной «информационной уткой». Он подчеркнул, что подобные сообщения не имеют под собой реальных оснований, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами. На IV Евразийском женском форуме в Петербурге глава МИД КНДР Цой Сон Хи выразила уверенность в победе России в спецоперации на Украине и обвинила США в попытках усилить мировую гегемонию. Представитель МИД КНДР заявил, что ВСУ на территории Курской области ждет повторение результатов Курской битвы, в которой фашисты потерпели поражение.

    10 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

    Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выразила готовность прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ, рассчитывая на гарантии безопасности от США и скорое вступление в ЕС, сообщила газета Corriere della Sera.

    Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

    Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

    Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

    «Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

    Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

    Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

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    10 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала, который в 2022 году посетил ДНР для съемки документального фильма, с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в России).

    Видео опубликовали «Вести.Ру». В четверг на канале «Россия 1» выходит документальный фильм Сигала «Во имя справедливости».

    Сигал посещал ДНР и Еленовку для съемок документального фильма в 2022 году, передает РБК.

    Боевики узнали кинозвезду и рассказали ему об условиях своего содержания. Один из них сказал: «К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться». Он подтвердил, что «условия приемлемы». Сигал спросил его, хочет ли заключенный вернуться домой; тот ответил, что мечтает об этом.

    Напомним, Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Летом 2022 года в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков «Азова» (запрещен в России и признан террористической организацией). Тогда Сигал посетил СИЗО в Еленовке.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    10 октября 2024, 08:31 • Новости дня
    Военнослужащий заявил об уничтожении 80% желающих сдаться солдат ВСУ

    Военные ВСУ убили 80% своих солдат, пытавшихся сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки, что позволяет довести в тыл лишь 5–10% таких солдат.

    Военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман сообщил, что вооруженные силы Украины уничтожают более 80% своих солдат, пытающихся сдаться в плен, передает ТАСС. Он отметил, что лишь небольшая часть, около 5–10% от всех желающих сдаться, достигает тыла.

    Штурман также рассказал, что как только ВСУ фиксируют попытку сдачи с помощью беспилотников, они открывают прицельный огонь по своим солдатам. В таких ситуациях активно применяются различные виды вооружений, а также дроны для массовой атаки.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования. Отмечалось, что украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ. Также сообщалось, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

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    9 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить

    Кабмин ФРГ подтвердил отмену встречи в формате «Рамштайн» 12 октября

    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств, что подтвердил официальный представитель Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита президента США, о чем стало известно накануне. Он подчеркнул, что с отменой визита все форматы, связанные с планируемой встречей, также теряют актуальность, передает ТАСС.

    Таким образом, заседание в формате «Рамштайн», которое должно было пройти на уровне глав государств и правительств во второй половине дня в субботу, отменено. Хебештрайт отметил, что кабмин ФРГ понимает сложившуюся ситуацию и причины отмены мероприятия.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланированы участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон».

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен.

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    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

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    10 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла 1955 человек ранеными и убитыми по всем направлениям действий российских группировок, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, там ВСУ потеряли до 55 человек, гаубицу Д-30, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны у Щурово, Торского (ДНР), Изюмского и Купянска (Харьковская область).

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 14-й и 63-й механизированных бригад. В зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 430 человек, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отражены четыре контратаки 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 765 человек, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны у Воздвиженки, Александро-Калиново, Валентиновки, Сухой Балки, Калиново и Селидово в ДНР. Также отражены девять контратак штурмовиков 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, американский БТР М-113, орудие Д-20, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Малиновки, Копани (Запорожская область) и Доброволья (ДНР), отразила две контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 120 человек, французскую САУ Caesar и две САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны у Садового и Токаревки в Херсонской области. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла до 95 человек, гаубицу М-777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

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    10 октября 2024, 12:00 • Новости дня
    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе

    Политолог Скачко: Зеленский катается с «планом победы» по Европе ради денег

    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Своим турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность. Он, как и прежде, будет выставлять европейским лидерам неисполнимые требования, а получит, скорее всего, лишь деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Зеленский отправляется в турне с «планом победы».

    «Владимир Высоцкий пел: «Ты их в дверь – они в окно». Эта строчка из песни очень ярко характеризует то, что сейчас происходит с Владимиром Зеленским. Джо Байден отказался ехать на встречу в формате «Рамштайн», где должна была состояться их беседа. Кроме того, США дали Киеву сигнал, что считают бессмысленным свое участие во втором «саммите мира». На этом фоне Зеленский принимает решение «лезть в окно», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, таким турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность, а также повлиять на страны ЕС с тем, чтобы те одобрили кредит Киеву на 35 млрд евро за счет доходов от заблокированных активов России. «Это соответствует интересам Соединенных Штатов, которые хотят переложить бремя финансирования Украины на Европу», – уточнил он.

    На этом фоне спикер напомнил о принципе Зеленского «просить больше, а там – что дадут». Поэтому, как прогнозирует политолог, какие-то средства «королева попрошаек» – так Зеленского называют в некоторых американских СМИ – все же получит. Но на вступление Украины в НАТО тому рассчитывать не следует, добавил Скачко. Таким образом, один из пунктов «плана победы» Зеленского заранее неосуществим.

    «В Германии, Италии и Франции ему могут повторить все те же обещания, которые уже были даны: о членстве в альянсе, о помощи от «коварной» России. Его также могут склонять к переговорам с Москвой. Одно другому для европейских политиков не помеха: они одной рукой принуждают сесть за стол, а другой стремятся с помощью Украины нанести российской стороне максимальный вред с тем, чтобы на переговорах диктовать свои условия», – пояснил обозреватель.

    «Однако позиция Москвы состоит в том, что никакие переговоры после украинской авантюры в Курской области невозможны. Поэтому СВО будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута главная задача – убрать все причины возникновения угроз безопасности России», – заключил Скачко.  

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Встреча с Макроном состоится в четверг, 10 октября. Елисейский дворец сообщает, что это даст возможность президенту Франции подтвердить решимость Парижа в поддержке Украины. В Лондоне Зеленский встретится с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.

    Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин. Там у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Bild.

    Зеленский заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», – сказал он.

    Напомним, 12 октября Зеленский в Рамштайне должен был встретиться с Байденом, Шольцем, Макроном и Стармером. Однако встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США урагана «Милтон». По мнению американиста Малека Дудакова, Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем.

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    9 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Появилось видео, где Белоусов шепотом обещал раненому: «Все сделаем»

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Андрей Белоусов шепотом обещал помощь раненному на спецоперации офицеру, удостоенному звания Героя России.

    В Telegram-канале «Звезда» опубликованы кадры церемонии награждения, где офицер получил высокую государственную награду за свои заслуги.

    «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», – заверил Белоусов.

    Министр обороны в среду вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка, где они проходят лечение.

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    9 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ отменить ограничения на удары ВСУ по России

    Пентагон оставил в силе ограничения на удары ВСУ американскими ракетами вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    США сохраняют в силе ограничения на использование вооруженными силами Украины дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, заявила представительница Пентагона высокого ранга.

    «Мы не поменяли свою позицию в этом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Представительница Пентагона сказала, что изменение политики США в отношении применения западных ракет ВСУ может привести к угрозе эскалации украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский уже не раз обращался с призывом к западным союзникам разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, утверждая, что без дальнобойного оружия Киев не сможет добиться поставленных целей.

    Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что согласие администрации США по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    В октябре СМИ сообщали, что президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

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    10 октября 2024, 10:37 • Новости дня
    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО

    Мишустин упростил порядок получения справки об участии в СВО

    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 ноября 2024 года справку об участии в спецоперации можно будет получить через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    На сайте кабмина указано, что до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами, что затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.   

    Подписанное постановление устанавливает такие единые образцы справки для участника СВО и его родственников. С помощью такой справки они смогут получать различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

    Разные регионы предоставляют бойцам и их родственникам различные меры поддержки. Так, в Москве участники СВО имеют право на налоговые льготы, бесплатную юридическую помощь, консультации по профориентации и другие услуги.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    10 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Столтенберг рассказал, как можно было избежать конфликта на Украине

    Столтенберг заявил, что помощь Запада Украине после 2014 года могла предотвратить конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщила газета Politico.

    По его словам, если бы Украине было поставлено хотя бы часть оружия, которое стало доступно после 2022 года, это могло бы изменить ход событий, передает «Газета.Ru».

    Столтенберг также считает, что Запад может сделать гораздо больше для поддержки вооруженных сил Украины.

    Ранее Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом НАТО. Между тем гражданин Франции Патрик Пазен подал в суд на Столтенберга за участие в развязывании конфликта на Украине.

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    9 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Украинский FPV-дрон атаковал сдающихся в плен военнослужащих ВСУ

    Пленный солдат ВСУ сообщил о нападении украинского FPV-дрона при сдаче в плен россиянам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    Украинский военнослужащий Александр Лавренчук, находящийся в плену, рассказал, что их подразделение было атаковано FPV-дроном своих же сослуживцев в момент сдачи в плен российским военным, пишет ТАСС. Солдат отметил, что их подразделение было отрезано в лесополосе российскими бойцами и подверглось минометному обстрелу.

    Лавренчук утверждает, что они, осознав ситуацию, приняли решение сдаться, не оказывая сопротивления. По его словам, несмотря на то, что были видны российские военные, их атаковали украинские FPV-дроны. «Мне обидно, что по нам работала наш FPV. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить», – заявил он.

    Солдат также рассказал, что их подразделение понесло тяжелые потери и фактически утратило боеспособность, а командир, будучи молодым и неопытным, стремился показать результат любой ценой. Лавренчук подчеркнул, что мобилизованным оказался не по своей воле и что в ряды ВСУ часто попадают выходцы из небогатых семей, которых отлавливают на улицах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военные, отказывающиеся идти в бой, расстреливаются своими же заградотрядами. Так, стало известно, что украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ.

    Заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой, как рассказали украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром.

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    10 октября 2024, 09:31 • Новости дня
    Российский дрон-камикадзе «Трибунал» испытали в зоне спецоперации

    Россия испытала в зоне спецоперации дрон-камикадзе «Трибунал» с дальностью полета свыше 10 км

    Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, испытали в зоне СВО, он получил положительные отзывы благодаря хорошей устойчивости в полете.

    Дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, прошел испытания в зоне проведения специальной военной операции. По данным ТАСС, дрон был успешно применен на фронте и получил положительные отзывы за свою устойчивость в полете. В сентябре на передовую было отправлено около 500 таких устройств, и в дальнейшем планируется ежемесячная поставка по 500 дронов.

    Представитель компании-разработчика Николай Жернов отметил, что организация «Кулибин-клуб» «Народного фронта» активно содействует взаимодействию с другими изобретателями и партнерами, что позволяет обмениваться передовыми наработками и техническими решениями.

    Подчеркивается, что «Трибунал» получил свое название по предложению от военных, что подчеркивает тесное сотрудничество с вооруженными силами.

    Основные технические характеристики дрона включают дальность полета более 10 км и возможность переноски груза массой до 3 кг. Это делает его эффективным инструментом для выполнения различных боевых задач в условиях специальной военной операции.

    Напомним, 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.

    Кроме того, барражирующие боеприпасы «Куб», разработанные концерном «Калашников», продемонстрировали высокую результативность в поражении живой силы и техники противника благодаря мощной боеголовке и высокой точности.

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    9 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Безработного из Челнов задержали за передачу данных украинским спецслужбам

    Стало известно о задержании жителя Челнов за передачу данных украинским спецслужбам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Набережных Челнах задержали мужчину, который пытался передать украинским спецслужбам информацию о важных инфраструктурных объектах в России.

    Правоохранительные органы задержали жителя Набережных Челнов, который пытался передать секретные данные украинским спецслужбам, сообщает «Татар-информ». Мужчина, не имеющий официального места работы, вышел на контакт с украинскими спецслужбами и предложил им сотрудничество в обмен на денежное вознаграждение.

    По данным следствия, мужчина собирал информацию о ключевых объектах инфраструктуры на территории России, представляющих интерес для иностранных разведок. Однако его действия были своевременно пресечены правоохранительными органами, и он был задержан до передачи данных.

    Мужчине предъявлены обвинения в государственной измене, и он ожидает дальнейшего разбирательства по своему делу. Правоохранительные органы продолжают расследование для выявления возможных соучастников и установления всех обстоятельств дела.

    Ранее сотрудники ФСБ арестовали в Запорожской области гражданина России, который переводил деньги на счета фондов, связанных с ВСУ, используя украинское банковское приложение. ФСБ также задержала в Ростовской области женщину, подозреваемую в передаче Украине данных о ВС России. Колме того ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине материалов об оборонном предприятии.

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    10 октября 2024, 01:43 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Брянской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших нет.

    Накануне в Карачевском районе Брянской области была объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов.

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