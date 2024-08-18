Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.0 комментариев
В КНДР предрекли Украине судьбу фашистов в Курской области
МИД КНДР: Украину в Курской области ждет повторение судьбы гитлеровцев
ВСУ на территории Курской области ждет повторение результатов Курской битвы, в которой фашисты потерпели поражение, заявил официальный представитель МИД КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как казал дипломат, нет сомнений в том, что храбрая российская армия и народ нанесут удар агрессорам железным военным кулаком и добьются своих целей на земле героев, переломивших 80 лет назад ход войны и разбивших большие войска гитлеровцев, передает ТАСС.
Представитель МИД КНДР также назвал действия ВСУ в Курской области «прелюдией к стратегическому поражению США и Запада, полному разгрому клики Зеленского».
Ранее президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись телеграммами по случаю годовщины освобождения Кореи. Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России в «священной войне за мир и справедливость».