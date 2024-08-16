Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами

Ким Чен Ын в телеграмме Путину выразил уверенность в победе России в «священной войне за мир и справедливость»

Tекст: Антон Антонов

Годовщина освобождения Кореи отмечается 15 августа. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Путин в телеграмме лидеру КНДР подчеркнул, что в России «чтут память бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи», передает ТАСС.

Президент России подчеркнул важность того, что эти узы дружбы продолжают быть «надежной основой для развития добрососедских отношений» двух стран. Он полагает, что реализация достигнутых в Пхеньяне договоренностей поможет развитию сотрудничества, которое отвечает «интересам наших народов», а также способствует стабильности и безопасности в регионе.

В свою очередь, Ким Чен Ын в телеграмме российскому лидеру «выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил «братство между армиями и народами» России и КНДР. По его словам, оно является «мощной движущей силой», которая позволяет «развивать традиционные корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества как всеобъемлющее стратегическое партнерство». Сотрудничество двух стран, по словам Ким Чен Ына, способствует «строительству сильных государств и созданию многополярного нового мира».

Ким Чен Ын почтил в четверг память советских солдат, погибших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны. У Монумента освобождения в Пхеньяне выстроился почетный караул Корейской народной армии. Затем были исполнены государственные гимны России и КНДР. После этого состоялась церемония возложения венка с надписью «Мы не забываем заслуг павших советских воинов».

Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

