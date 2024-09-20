  • Новость часаЭксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
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    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
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    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    6 комментариев
    20 сентября 2024, 13:19 • Новости дня

    КНДР выразила уверенность в победе России в спецоперации на Украине

    Глава МИД КНДР уверена в победе России в спецоперации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На IV Евразийском женском форуме в Петербурге глава МИД КНДР Цой Сон Хи выразила уверенность в победе России в спецоперации на Украине и обвинила США в попытках усилить мировую гегемонию.

    По информации ТАСС, глава МИД КНДР заявила о поддержке России в ее спецоперации на Украине. Она выразила уверенность, что Россия одержит победу и установит международную стабильность.

    Цой Сон Хи подчеркнула, что конфликт на Украине является одним из ключевых геополитических кризисов, с которыми сталкивается современное международное сообщество. Она указала на то, что при этом нарушаются интересы безопасности России, а действия США лишь усугубляют ситуацию.

    Глава МИД КНДР также добавила, что народ КНДР поддерживает народ России в его «оправданной борьбе». По ее мнению, российский народ сможет обеспечить мир и стабильность, несмотря на текущие вызовы и кризисы.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что Вооруженные силы Украины на территории Курской области могут ожидать повторение результатов Курской битвы, в которой фашисты потерпели поражение.

    20 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) и иностранных наемников, что привело к проверкам документов и телефонов в прилегающих районах, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, нападение произошло рано утром 19 сентября. Основной целью атаки стали позиции, где находились украинские военные, включая боевиков «Азова» и, по неподтвержденным сведениям, иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что кроме школы, где разместились военные, атака затронула также депо в Харькове. На погрузке находился состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, предназначенной для подкрепления украинским силам на Изюмском направлении. После удара в кварталах, прилегающих к месту событий, начались проверки документов и мобильных телефонов у местных жителей.

    Ранее активисты украинского подполья «Дозор» неоднократно совершали акции саботажа на территории подконтрольных Киеву районов. Кроме того, они наносили антивоенные граффити на зданиях и транспортных средствах. Ранее также сообщалось, что участники группы «Дозор» причастны к поджогу автомобилей с провокационными надписями.

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    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    СБУ давала указания застрелить Прилепина в Москве

    Подсудимый: СБУ давала указания застрелить писателя Захара Прилепина в Москве

    СБУ давала указания застрелить Прилепина в Москве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Константин Сергеев

    Убить писателя Захара Прилепина в Москве путем выстрела в затылок планировала Служба безопасности Украины (СБУ). Это следует из оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде показаний подсудимого Александра Пермякова.

    «Ликвидировать Прилепина необходимо было, если возможно, в городе Москве, выстрелом в затылок», – приводит ТАСС показания Пермякова.

    В ходе предварительного следствия выяснилось, что Пермяков получил команду от куратора приехать в Москву из Нижегородской области, где обвиняемый находился в поисках дома писателя.

    Железнодорожные билеты Пермяков приобретал по своему украинскому паспорту, позднее он получил паспорт гражданина Казахстана. Сотрудник СБУ по фамилии Семенов сообщил Пермякову, что скоро ему поступят оружие и взрывчатка. Семенов посылал Пермякову сведения о дате проведения презентаций книг писателя и иных мероприятий. Однако первоначальный план устранения писателя осуществить не удалось, поскольку Прилепин передвигался с охраной.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения.

    Ранее в четверг сообщалось, что следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    19 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Европарламент призвал к снятию ограничений на удары по России

    Евродепутаты выступили с инициативой разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

    В документе также содержатся призывы к увеличению военной помощи Украине, в том числе поставкам дальнобойных ракет, созданию военных производств на украинской территории, интеграции ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС и давлению на Венгрию с целью выделения дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.

    Кроме того, евродепутаты выступили за скорейшее предоставление Украине многомиллиардного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

    Они предложили ужесточить санкции против России, запретив импорт широкого спектра товаров, включая зерно, удобрения, сырье и энергоносители.

    Евродепутаты заявили, что конечной целью является достижение мира на Украине на условиях Киева.

    Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

    В ЕП призвали отстранить Венгрию от Шенгена из-за визовых послаблений для россиян.


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    20 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ

    Зеленский сообщил о тяжелых боях на двух направлениях в ДНР

    Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Каждый день на Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях идут тяжелые бои, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Тяжелые бои ежедневно на Кураховском, Покровском направлениях», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский заявил, что обстановка для вооруженных сил Украины «остается крайне сложной».

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский захотел скрыть провалы украинских военных на фронте и для этого приказал разделить в докладах украинского генштаба Красноармейское направление на два: Покровское и новое Кураховское.

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    19 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц.

    Санкции введены в отношении транспортных, производственно-торговых, строительных, инвестиционно-промышленных компаний, зарегистрированных в России, Китае, ОАЭ, Иране. В частности, Киев ввел санкции против российского завода судовой светотехники «Маяк» и Казанского государственного казенного порохового завода.

    Также в санкционные списки включены граждане России Игорь Дюгуров, Валентина Григорьева, Лилия Алимова, Александр Федорко, гражданин Китая Фань Ян и гражданин Ирана Джан Горбани Хамидреза, передает РИА «Новости».

    Летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала».

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    20 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов

    Захарова обвинила ЕС в подрыве доверия из-за воровства активов

    Захарова заявила о потере доверия к ЕС из-за воровства активов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова заявила на полях Евразийского женского форума, что воровство российских активов приведет к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу.

    Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила на брифинге в рамках Евразийского женского форума, что факты масштабного воровства российских активов приведут к потере доверия международного сообщества к Евросоюзу, сообщает ТАСС.

    По ее словам, Евросоюз будет отброшен на периферию всех мировых процессов. Захарова прокомментировала информацию о том, что ЕС направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.

    Захарова подчеркнула, что такие действия ЕС без преувеличения могут обнулить его авторитет и доверие в глазах международного сообщества. Она отметила, что это не просто экономический вопрос, а серьезный удар по репутации Евросоюза на мировой арене. В заключение дипломат добавила, что подобные действия еще больше ухудшат позиции ЕС в глобальной политике и экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о применении Украиной дальнобойных ракет безответственными и неосознанными высказываниями. Дипломат подчеркнула, что его интервью газете The Times свидетельствует о давлении, под которым находится Столтенберг.

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    20 сентября 2024, 09:39 • Новости дня
    Рогов: Пораженный российской ракетой центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землей

    Российская ракета уничтожила подземный центр ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли ракетный удар по центру специальной радиосвязи военной разведки Украины, который располагался глубоко под землей в Киевской области и был замаскирован под гражданский объект, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска поразили главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, который был скрыт глубоко под землей в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Рогов рассказал, что центр был тщательно замаскирован украинским командованием.

    По его словам, объекту удалось придать вид заброшенного гражданского строения, чтобы скрыть военное назначение. Удар по центру был нанесен ракетой, что позволило уничтожить важную инфраструктуру украинских вооруженных сил. Рогов подчеркнул, что такие центры играют критическую роль в координации действий украинских боевиков.

    Ранее российские военные нанесли удар по критически важным объектам украинской аэродромной инфраструктуры. Также в результате успешной операции был поражен главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ.

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    19 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Экипаж Ми-28НМ уничтожил силы ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28НМ ликвидировал силы и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ми-28НМ нанес успешный ракетный удар по живой силе и технике ВСУ, об этом сообщили в Минобороны России, также предоставив видеоматериалы операции.

    Минобороны России сообщило о проведенном боевом вылете вертолета Ми-28НМ, который уничтожил скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Экипаж использовал авиационные средства поражения для нанесения ракетных ударов по разведанным целям противника, сообщает ТАСС.

    В результате удара личный состав и бронетехника ВСУ были успешно ликвидированы, что подтвердили данные разведки. Операция прошла без потерь для российской стороны, экипаж вертолета благополучно вернулся на базу вылета.

    Предоставленные кадры боевой работы подтверждают эффективность применения Ми-28НМ в условиях приграничного конфликта. Вертолет продемонстрировал высокую маневренность и точность, нанеся удары по целям противника с минимальными рисками для себя.

    Ранее Министерство обороны России неоднократно сообщало о применении вертолетов Ми-28НМ для уничтожения целей противника. Ранее стало известно, что данные вертолеты прошли модернизацию, что позволило повысить их боевые возможности. В частности, благодаря этой модернизации Ми-28НМ стали более эффективны при выполнении боевых задач.

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    20 сентября 2024, 09:10 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал, как кормил командира бригады икрой и стейками

    Tекст: Константин Сергеев

    Служивший в ВСУ поваром военнопленный Руслан Полторацкий рассказал Минобороны, как кормил командира бригады стейками и икрой.

    «Моя специальность – повар, кок. В Киеве готовил в ресторанах. Начальники узнали об этом, сказали: китель ему купите и фартук. Вызывают к комбригу – там, конечно, запросы: стейк рибай, медальоны, разные тарталеточки с икрой», – отметил Полторацкий на видео Минобороны.

    По словам военнопленного, солярку из ВСУ вывозят «тоннами», а продукты из столовой раз в неделю «мешками».

    Ранее в четверг пленный командир ВСУ Виктор Павлуш раскрыл, что огонь российской артиллерии не позволил его подразделению достичь запланированных позиций в районе Дзержинска.

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    19 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    В результате украинского обстрела в Белгородской области уничтожены два дома

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Терезовка в результате украинского обстрела уничтожены два частных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате прилета снаряда, по предварительной информации, огнем уничтожены два частных дома», – сообщил в Telegram Гладков.

    Также атакам вооруженных сил Украины подверглись села Петровка и Муром. В Петровке в результате артиллерийского обстрела повреждены частные дома, сгорела хозпостройка. В Муроме произошла атака беспилотника, повреждения получил легковой автомобиль. Никто не пострадал.

    Напомним, около 11.30 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над регионом.

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    20 сентября 2024, 11:19 • Новости дня
    В силовых структурах заявили о боях 18-летних бойцов ВСУ против ВС России

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское командование формирует отряды из 18-19-летних юношей и бросает их на сдерживание наступления российских войск в ДНР, сообщили в силовых структурах.

    «Есть информация, что Киев формировал спецотряды, куда входили 18-19-летние ребята, необстрелянные. Задача – физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», – сказал собеседник ТАСС в силовых структурах.

    По данным силовиков, тактика использования неопытных бойцов для прикрытия отступления более ценных подразделений была особенно популярна в украинских войсках в 2022–2023 годах.

    В настоящее время из-за больших потерь возрастной ценз членов спецотрядов ВСУ пришлось расширить.

    Ранее украинский пленный рассказал, как кормил командира бригады икрой и стейками.

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    20 сентября 2024, 09:52 • Новости дня
    Суд запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда «Хортица»

    Арбитражный суд Московской области запретил разбирательство на Кипре из-за водочного бренда «Хортица»

    Tекст: Константин Сергеев

    Арбитражный суд Московской области запретил кипрской структуре Global Spirits, владеющей брендом «Хортица», продолжать тяжбу с российскими компаниями в суде на Кипре. Арбитраж вынес решение по заявлению двух производителей алкоголя ООО «Родник и К» и ООО «Русский север», которые ранее входили в холдинг Global Spirits украинского олигарха Евгения Черняка, а сейчас принадлежат России.

    «Запретить  GSH Trademarks Limited продолжение разбирательства в Окружном суде Никосии Республики Кипр по иску к ООО «Родник и К», ООО «Русский север», – ссылается РИА «Новости» на определение московского суда.

    Кипрский иск GSH Trademarks Limited заявлен для защиты прав фирмы на серию товарных знаков «Хортиця».

    Арбитражный суд Московской области, запрещая продолжение разбирательства, указал на санкции, введенные против юрлиц из России в Европе. Они не дают заявителям возможности надлежащей правовой защиты, а также свидетельствуют «об отсутствии беспристрастности со стороны иностранных судебных органов».

    В мае Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества учредителей и руководителей ряда предприятий, подконтрольных Черняку–спонсору ВСУ. Этим компаниям, в частности, принадлежит бренд «Хортица».

    Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и национализировал уставные капиталы ООО «Стандарт качества», ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед».

    Как ранее сообщалось, 17 июля судебные приставы обратили в доход государства данные активы.

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    19 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    В Херсоне прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские СМИ сообщают новой серии взрывов в Херсоне.

    «В Херсоне снова слышны взрывы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал.  

    Ранее в четверг телеканал уже сообщал о взрыве в городе.

    Напомним, Херсон находится под контролем украинских войск.

    Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Литва видит два способа подавить в стране пророссийские настроения

    Руководство Литвы внезапно призвало выделить дополнительные деньги на финансирование тех регионов страны, где проживают национальные меньшинства – русские, поляки и белорусы. Именно там больше всего распространены пророссийские настроения. Но на всякий случай у литовского государства помимо потенциального «пряника» заготовлен и «кнут» – силовики проводят учения по подавлению массовых гражданских волнений. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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