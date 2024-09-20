Глава МИД КНДР уверена в победе России в спецоперации на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации ТАСС, глава МИД КНДР заявила о поддержке России в ее спецоперации на Украине. Она выразила уверенность, что Россия одержит победу и установит международную стабильность.

Цой Сон Хи подчеркнула, что конфликт на Украине является одним из ключевых геополитических кризисов, с которыми сталкивается современное международное сообщество. Она указала на то, что при этом нарушаются интересы безопасности России, а действия США лишь усугубляют ситуацию.

Глава МИД КНДР также добавила, что народ КНДР поддерживает народ России в его «оправданной борьбе». По ее мнению, российский народ сможет обеспечить мир и стабильность, несмотря на текущие вызовы и кризисы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что Вооруженные силы Украины на территории Курской области могут ожидать повторение результатов Курской битвы, в которой фашисты потерпели поражение.