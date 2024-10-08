Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
Сеул: КНДР может направить военных на Украину для помощи России
Министр обороны Южной Кореи заявил о возможной отправке КНДР военных на Украину
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами.
Северная Корея может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён на заседании парламента. По его словам, поскольку между Россией и Северной Кореей существует договор, который напоминает военный союз, вероятность развертывания северокорейских войск на Украине возрастает.
Ким Ён Хён заявил, что подобное развитие событий может стать серьезным вызовом для региональной безопасности. Он отметил, что возможное вмешательство Северной Кореи в конфликт на Украине связано с укреплением отношений между Пхеньяном и Москвой. Эти опасения поднимаются на фоне ранее подписанных соглашений между двумя странами, которые могут способствовать военному сотрудничеству.
Далее министр подчеркнул, что Южная Корея продолжит внимательно следить за развитием событий. Он добавил, что Сеул готов принять меры для поддержания стабильности в регионе и обеспечения безопасности своей страны. Южнокорейские власти будут продолжать консультации с международными партнерами для предотвращения эскалации конфликта.
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи выразила уверенность в победе России в спецоперации на Украине на IV Евразийском женском форуме в Петербурге. Сообщалось, что новая провокация Киева с ударом по детскому учреждению нужна США для наращивания давления на КНДР и Иран, обвиняя эти страны в поставках России баллистических ракет. Официальный представитель МИД КНДР заявил, что ВСУ на территории Курской области ожидает повторение результатов Курской битвы, в которой фашисты потерпели поражение.