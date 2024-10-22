Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Дотком предсказал успех российской экономики
Предприниматель Ким Дотком заявил, что Россия станет одной из трех ведущих экономик
Крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия, заявил немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц).
Дотком заявил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), что Россия имеет потенциал стать одной из трех крупнейших экономик мира, передает «Прайм».
По его словам, в число лидеров войдут Китай, Индия и Россия, четвертое место в этом списке могут разделить Германия и США. Дотком также отметил, что геополитическая ситуация и экономическое развитие играют важную роль в формировании новых мировых экономических лидеров.
Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал, что экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии будут демонстрировать «позитивный рост», а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о росте экономической мощи БРИКС в сравнении с G7, отметив, что диспропорция в пользу БРИКС будет увеличиваться в будущем.