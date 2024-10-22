Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Глава МИД Белоруссии спрогнозировал рост влияния БРИКС относительно G7
Глава МИД Белоруссии спрогнозировал рост экономического преимущества БРИКС относительно G7
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил о росте экономической мощи БРИКС в сравнении с G7, отметив, что диспропорция в пользу БРИКС будет увеличиваться в будущем.
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью «РИА Новости» заявил, что экономическая мощь стран БРИКС будет расти быстрее, чем у G7. По его словам, на страны БРИКС приходится 45% мирового населения и около 35% территории. В настоящее время они обеспечивают около 35% участия в мировой экономике, тогда как G7 – около 29%. «Эта диспропорция будет возрастать», – подчеркнул Рыженков.
Министр отметил важность для Белоруссии находиться рядом или внутри организации, подобной БРИКС. Он подчеркнул, что внутри БРИКС вопросы решаются на основе взаимодоверия и уважения, а не через принуждение и санкции. «Здесь вырабатываются подходы, способствующие развитию каждого участника, что усиливает всю организацию», – добавил Рыженков.
Рыженков также сообщил, что более 30 государств сегодня стремятся иметь некий статус в БРИКС. Он отметил, что эта тенденция показывает привлекательность организации и ее влияние в глобальной политико-экономической сфере.
Ранее президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что вопрос о приеме новых участников в БРИКС в текущем году не рассматривается из-за необходимости адаптации новых членов.
Россия, как одна из стран – основательниц БРИКС, сохраняет ключевую роль в принятии решений внутри объединения, по словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.