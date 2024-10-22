Глава МИД Белоруссии спрогнозировал рост влияния БРИКС относительно G7

Глава МИД Белоруссии спрогнозировал рост экономического преимущества БРИКС относительно G7

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью «РИА Новости» заявил, что экономическая мощь стран БРИКС будет расти быстрее, чем у G7. По его словам, на страны БРИКС приходится 45% мирового населения и около 35% территории. В настоящее время они обеспечивают около 35% участия в мировой экономике, тогда как G7 – около 29%. «Эта диспропорция будет возрастать», – подчеркнул Рыженков.

Министр отметил важность для Белоруссии находиться рядом или внутри организации, подобной БРИКС. Он подчеркнул, что внутри БРИКС вопросы решаются на основе взаимодоверия и уважения, а не через принуждение и санкции. «Здесь вырабатываются подходы, способствующие развитию каждого участника, что усиливает всю организацию», – добавил Рыженков.

Рыженков также сообщил, что более 30 государств сегодня стремятся иметь некий статус в БРИКС. Он отметил, что эта тенденция показывает привлекательность организации и ее влияние в глобальной политико-экономической сфере.

Ранее президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что вопрос о приеме новых участников в БРИКС в текущем году не рассматривается из-за необходимости адаптации новых членов.

Россия, как одна из стран – основательниц БРИКС, сохраняет ключевую роль в принятии решений внутри объединения, по словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.