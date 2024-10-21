МИД Ирана: Россия играет ключевую роль в БРИКС

МИД Ирана: Россия как сооснователь БРИКС продолжит играть ключевую роль в объединении

Tекст: Елизавета Шишкова

«Россия – одна из основателей БРИКС, у нее ключевая роль в процессах принятия решений и во взаимодействии между странами – участницами объединения», – заявил он, передает ТАСС.

Багаи также прокомментировал слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил поддержку Тегерана инициативам, направленным на предотвращение распространения военных действий, и подчеркивал важность прекращения атак на гражданские цели в секторе Газа и Ливане.

«Первым шагом должно стать прекращение [военных] преступлений в Газе и Ливане», – добавил дипломат.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о надежде заключить стратегический договор с Москвой на саммите БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин переместится в Казань для участия в этом мероприятии.