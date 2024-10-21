Песков: Путин вечером переместится в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин в конце дня переместится в Казань, где пройдет саммит БРИКС, сообщает ТАСС. С 22 по 24 октября Казань станет площадкой для проведения 16-го саммита глав государств БРИКС, что является ключевым событием председательства России в этом объединении. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у президента намечена напряженная рабочая неделя.

Перед отъездом в Казань Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также несколько непубличных встреч по внутренним вопросам.

В саммите в Казани примут участие представители более 30 стран, включая Китай, Индию и Лаос. В числе иностранных лидеров, которые планируют посетить мероприятие, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года к группе присоединились новые страны: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Этот саммит станет первым, в котором примут участие новые члены объединения.

Отметим, что президент Республики Сербской Милорад Додик уже прибыл в Казань для обсуждения сотрудничества с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на саммите БРИКС. Между тем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы головы.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 15 стран рассматриваются для партнерства с БРИКС.